Kraj doplácí za vyhazovy: čtvrtmilion mluvčí, řediteli až desetinásobek

Vyhazovy vlivných či viditelných lidí byly na krajském úřadu v posledních letech často spojované s politickými čistkami. Ještě za hejtmana Jiřího Rozbořila (ČSSD) musel skončit tehdejší ředitel úřadu Libor Kolář, po nástupu hnutí ANO zase bez udání důvodu skončila Kolářova nástupkyně Lucie Štěpánková, která měla blízko právě k Rozbořilovi.

Poté, co se stal ředitelem úřadu Libor Baláš, navíc musela odejít mluvčí kraje Kamila Navrátilová, Rozbořilova vzdálená příbuzná. Výpověď dostala pro údajnou nadbytečnost.

Štěpánkové kraj nabídl několik náhradních pozic, ona však ani jednu nepřijala a přesunula se do Zlínského kraje, kde působí ve vedení nemocnic. Kolář s Navrátilovou ovšem své vyhazovy hnali k soudu. Jak zjistila MF DNES, Navrátilová žalobu nakonec stáhla a s krajem se dohodla mimosoudně.

„Mimosoudní vyrovnání obnášelo dohodu o ukončení pracovního poměru paní Navrátilové k Olomouckému kraji. Došlo k vyplacení částky ve výši průměrného výdělku k datu ukončení pracovního poměru dohodou,“ uvedla mluvčí Eva Knajblová.

Jakou sumu kraj bývalé mluvčí zaplatil, uvést nemohla. „Předmět žádosti směřuje do osobnostních práv bývalého zaměstnance, a tudíž nebudeme tuto informaci poskytovat,“ sdělila.

Spor s bývalou mluvčí skončil dohodou a vyplacením 290 tisíc

Navrátilová se již do minulosti příliš vracet nechce. Od loňských komunálních voleb je starostkou obce Cholina na Olomoucku.

„Žiji přítomností a těším se na budoucnost. Nebylo to nic lehkého, ale jsem ráda, že už je to pryč. Dvanáct let na kraji mi dalo hodně, ať pozitivního, či negativního. Já jsem tu výpověď brala osobně, mrzelo mě, že jsem byla spojována s panem Rozbořilem, ačkoliv jsem pro kraj pracovala dávno před jeho nástupem,“ hodnotí zpětně své působení i propuštění.

Sumu, kterou jí kraj vyplatil, uvést nechtěla. Jako starostka nicméně musela odevzdat majetkové přiznání za uplynulý rok a z něj vyplývá, že jí kraj vyplatil 290 tisíc korun.

„Částka, na kterou se dotazujete, byla součástí dohody o narovnání mezi mojí osobou a Olomouckým krajem. Tato dohoda ukončila soudní řízení, kterým jsem se domáhala svých práv ve vztahu k neplatné výpovědi. Jedná se o standardní právní nástroj, kterým se vypořádávají sporné věci mezi stranami. Formu a způsob řešení navrhl kraj,“ uvedla Navrátilová posléze pro MF DNES.

Podle ředitele krajského úřadu Lubomíra Baláše nesouvisí mimosoudní vyrovnání s organizačními změnami, kvůli kterým musela Navrátilová skončit.

„Olomoucký kraj jako zaměstnavatel nechce vést soudní spory se svými zaměstnanci a v důsledku toho i v tomto případě činil kroky k vzájemné dohodě,“ uvedl Baláš.

Bývalá ředitel žádá od krajského úřadu 2,7 milionu

V případě výpovědi ředitele Koláře se ovšem může kraj dostat do situace, kdy bude vyplácet skoro tři miliony. Na rozdíl do Navrátilové se totiž Kolář s krajem již několik let soudí.

„Pan Kolář žaluje Olomoucký kraj o částku 2,7 milionu korun,“ potvrdil MF DNES Baláš.

Okresní soud v Olomouci v červenci nepravomocně rozhodl, že hejtmanství musí Kolářovi zaplatit 1,4 milionu za ušlou mzdu.

„Spor dosud nebyl pravomocně ukončen. Pokud spor skončí pravomocným rozhodnutím soudu, Olomoucký kraj jej bude samozřejmě respektovat,“ dodal Baláš.

Kolář byl ve vedení úřadu od jeho vzniku kraje v roce 2000, kdy jej jmenoval hejtman Jan Březina. V roce 2013 jej odvolal z funkce tehdejší hejtman Jiří Rozbořil. Kolářovi vyčítal porušování zákoníku práce, nedodržování pravidel při výběrových řízeních i kroky, které kraj poškodily finančně.

Soud: Odvolání z funkce bylo platné, výpověď ale nezákonná

Kolář podal po svém propuštění několik žalob. V únoru 2017 rozhodl okresní soud, že jeho odvolání z funkce je platné, výpověď z pracovního poměru však byla nezákonná.

Po propuštění si Koláře v roce 2014 vybral na místo vrchního ředitele kabinetu ministr dopravy Antonín Prachař (ANO). Kolář však po pár měsících rezignoval v souvislosti s nestandardním postupem při zápůjčce luxusního vozu BMW v době, kdy ministerstvo připravovalo výběrové řízení na nákup služebních vozidel. Na kauzu tehdy upozornila MF DNES.

V dubnu 2015 byl Kolář jmenován novým vedoucím odboru kanceláře starosty Městského úřadu ve Valašském Meziříčí, kde působí dodnes. K soudním procesům se do pravomocných rozsudků nechce vyjadřovat.

„Zatím to není pravomocné, takže bez komentáře,“ reagoval do telefonu na dotazy MF DNES.