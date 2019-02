Tání potíže vyschlého Olomouckého kraje jen zmírní, voda chybí v nížinách

V Olomouckém kraji podle posledních údajů Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) leží ve sněhu zásoba vody o objemu 163 milionů kubíků. Loni to bylo ve stejnou dobu jen necelých 90 milionů. Problém je v tom, že se sníh vyskytuje až ve výškách od tří set metrů nad mořem, přičemž více než polovina sněhových zásob je až ve výškách nad 500 metrů.

Nástup teplého počasí už stihl „ukrojit“ ze sněhové pokrývky během dvou týdnů téměř šedesát milionů kubíků.

„Počasí teď sice odpovídá spíš druhé polovině března, nicméně tání je pozvolné a voda dobře vsakuje do půdy, takže bilance vody v půdě se po suchých letech zlepšuje,“ uvedl hydrolog ČHMÚ Jan Unucka.

Upozornil však, že zásoby podzemních vod jsou ve velké části Olomouckého kraje nadále hluboko pod normálem. V půdě je stále méně vody, než odpovídá průměru, i když je situace výrazně lepší než loni.

V nejhůře suchem postižených oblastech na severu Jesenicka a na Hané je ve vrstvě půdy do dvaceti centimetrů jen 50 až 70 procent průměru, ve větší části Jesenicka a Šumperska je to naopak přes 90 procent.

„Na odstranění poklesu podzemních vod v regionu bychom po řadě suchých let potřebovali zase několik let bohatých na srážky nebo alespoň srážkově průměrných,“ řekl hydrolog.

Sníh by nížinám pomohl mnohem více než déšť, který odteče

Záležet bude na dalším průběhu jara. „Samozřejmě jakékoli srážky jsou prospěšné, nicméně nejlepší by bylo, kdyby ještě napadl sníh i v nížinách a potom pomalu odtál. To by teď bylo pro přírodu mnohem lepší než déšť, protože tolik vody neodtéká,“ vysvětlil Unucka.

Průběh zimy si až na rychlejší nástup jara oproti běžnému kalendáři pochvaluje také Povodí Moravy.

„Je potřeba říct, že jedna srážkově bohatá zima nedožene srážkový deficit, který trvá již čtyři roky. Přesto se situace na tocích zlepšila,“ uvedl mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař.

Podle něj je aktuální situace na tocích příznivá. „Průtoky dosahují nyní v Olomouckém kraji dlouhodobých průměrů,“ řekl.

Doplnila se i Plumlovská přehrada, musí ale držet rezervu

Například v Moravě, největší řece regionu, protéká nyní měřícím místem v Olomouci přes 33 kubíků vody za sekundu, což je 110 procent dlouhodobého průměru. Přitom v době extrémního loňského sucha byla Morava na hranici sucha a teklo tam kolem pěti kubíků za sekundu.

Výrazně se zlepšila také situace v jediné větší vodní nádrži v Olomouckém kraji, kterou je plumlovská přehrada.

„V průběhu února se podařilo zachytit na plumlovské přehradě 1,3 milionu kubíků vody, což je při celkovém objemu nádrže 2,8 milionů kubíků velmi dobré,“ popsal.

Pohledově však vypadá nádrž poloprázdná.

„Zásobní prostor je naplněný z 94 procent. Hladina se za tři týdny zvedla o téměř 240 centimetrů. Dojem, že je v přehradě málo vody, vyvolává skutečnost, že retenční prostor určený pro zachycení vody z případných povodní ponecháváme volný, neboť Plumlov slouží na ochranu proti povodním pro obce níže po toku,“ vysvětlil Chmelař.

Při tání si půda vezme vody více

Pro další vývoj bude důležité rozložení srážek v průběhu celého jara. Přestože jaro nastoupilo výrazně dřív, je celková situace pozitivní.

„Velmi důležité je, že většina vody z tajícího sněhu stačí vsakovat a neodtéká pryč a doplňuje tak spodní vody,“ řekl Chmelař.

Průběh zimy si pochvalují i zemědělci. „Počasí teď odpovídá spíš jaru, ale to neovlivníme. Důležité je, že půda stačila nabrat při tání sněhu dostatek vláhy, i když deficit v hlubších vrstvách půdy pořád je,“ sdělil předseda Zemědělského družstva Kokory na Přerovsku Vladimír Lichnovský.

Zemědělci očekávají, že ještě další srážky do nástupu kalendářního jara přijdou, ať už ve formě sněhu, nebo deště.

„Už teď se ale dá říct, že na vzcházení jařin budou dobré podmínky,“ míní předseda kokorského družstva.