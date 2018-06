Olomoucký kraj toužil po spolupráci s Čínou, podnikatele ale nepřitáhla

Ze smělého plánu otevřít firmám z Olomouckého kraje bránu do Číny je dnes spíše rozpačitý experiment. Budování vztahů s velmocí Dálného východu nastartoval někdejší hejtman Jiří Rozbořil, velké úspěchy a zisky to však podnikatelům zatím nepřineslo. Ukázalo to ostatně i společné obchodní fórum konané v polovině června.