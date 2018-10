V Olomouckém kraji se o místa v Senátu utkají tři matadoři a jeden nováček

V prostějovském obvodu, který zahrnuje i Kojetínsko s Tovačovskem a k urnám tam přišlo 43,4 procenta voličů, se o hlasy ucházelo dokonce jedenáct kandidátů, nakonec je ale všechny opět porazila Božena Sekaninová z ČSSD. Získala 18,7 procenta hlasů, a zatím úspěšně usiluje o svůj již třetí mandát v řadě.

„Moc si cením toho, že už potřetí mi lidé dali v prvním kole důvěru. Dvakrát mi dali důvěru i ve druhém kole senátních voleb, takže budu usilovat o úspěch ve druhém kole i nyní,“ komentovala výsledek Sekaninová, která chce ještě pokračovat v kontaktní kampani a pozvat lidi k druhému kolu také formou letáků do schránek.

Její soupeřkou bude dětská lékařka a bývalá poslankyně za TOP 09 Jitka Chalánková, jež získala 12,7 procenta hlasů. Souboj o druhé postupové místo byl přitom velmi těsný, třetí starostka Vranovic-Kelčic Irena Blažková z hnutí ANO totiž zaostala o pouhých pět hlasů a 12,3 procenta jich získal i čtvrtý bývalý náměstek ministra školství Jaroslav Fidrmuc z KDU-ČSL.

„Bylo to ohromné drama až do konce. Jsem ráda, že jsem ten souboj nakonec vyhrála,“ řekla Chalánková. Podle ní jí paradoxně mohlo pomoci i to, že ji bývalá strana, v níž byla místopředsedkyní, odmítla podpořit a ona si tak sama musela shánět potřebné podpisy pro kandidaturu.

„Díky tomu jsem mezi lidmi možná strávila víc času než většina jiných kandidátů. Musím taky říct, že mě kampaň ohromně bavila a budu v ní před druhým kolem pokračovat,“ shrnula.

Senátor a starosta v prvním kole prohrál s politickým nováčkem

V šumperském obvodu, kam patří severní část Šumperska s okresem Jeseník a volební účast tam činila 40,4 procenta, zvítězil Miroslav Adámek z ANO. Šéf šumperské nestátní neziskovky Pontis, která patří k největším poskytovatelům sociálních služeb v kraji, získal 29,2 procenta hlasů.

„Výsledek mě mile překvapil a voličům za něj moc děkuji. Řekl bych, že je to součet toho, jak lidé hodnotí mou práci v sociální oblasti, které se věnuji už dvacet let, kontaktní kampaně a toho, že jsem měl podporu silné strany, která pro mě byla klíčová,“ řekl Adámek s tím, že druhé kolo vidí jako otevřené a svého soupeře považuje za velmi silného.

Tím je dosavadním držitel senátorského postu a starosta Šumperku Zdeněk Brož kandidující za KDU-ČSL, jemuž dalo hlas 20,5 procenta lidí. Redakce se ho pokusila kontaktovat s žádostí o komentář, svůj mobilní telefon však nezvedal.

Na třetím místě skončil s 16,4 procenty hlasů podnikatel a místostarosta Bludova Josef Ťulpík z ODS, o necelé procento za ním jesenická lékařka a primářka transfuzního oddělení olomoucké fakultní nemocnice Dana Galuszková z ČSSD.