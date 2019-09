Kraj chce oživit sdružení pro inovace, ředitelkou se stala dcera hejtmana

Neobvyklé personální změny se odehrály za poslední rok v rámci sdružení OK4Inovace (OK4I). Loni v srpnu správní rada organizace tvořené Olomouckým krajem, městem Olomouc a Univerzitou Palackého zrušila místo ředitele, údajně kvůli „duplicitě“ s pozicí výkonného místopředsedy.

Na konci letošního srpna proběhlo první kolo výběrového řízení – na obnovenou pozici ředitele sdružení OK4I. Celkem se přihlásilo pět zájemců. Jak zjistila MF DNES, po pohovorech začátkem září vybrala porota Marii Studenou, dceru hejtmana Ladislava Oklešťka z hnutí ANO.

Příbuzná nejvyššího představitele kraje by tak měla řídit organizaci přímo napojenou na krajský rozpočet. Zástupci opozice to označili za porušení elementárních pravidel politické etiky. Okleštěk naopak odmítl, že by dceři do funkce jakkoliv pomohl.

Studená vystudovala marketing a management na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Podle jejího profilu na profesní síti LinkedIn dříve pracovala pro přerovskou společnost Olympus Medical Products. Na pozici ředitelky se hlásila po pěti letech na rodičovské dovolené.

„Měla jsem o tuto práci zájem. Problematikou inovací jsem se zabývala ve svých předchozích zaměstnáních, a to při konkrétních projektech,“ řekla Studená MF DNES.

„Před nástupem na rodičovskou dovolenou jsem pracovala v odborných pozicích v soukromém sektoru, ve výrobě, kde jsem měla na starost řadu projektů, včetně transferu technologií,“ dodala.

„Být dcerou hejtmana nemůže být cejch“

Studená si podle svých slov vyhodnotila, že se jako dcera hejtmana hlásí o místo ředitelky organizace spojené s krajem, ale rozhodla se do řízení přesto přihlásit.

„Rodinná příslušnost by podle mě neměla být nějakým cejchem, i když aktuálně je můj tatínek hejtmanem. Pro mě je to naopak těžší, protože to minimálně podvědomě bude pro mě a hlavně pro něj o důvod víc v mé nové pozici nezklamat,“ uvedla.

Náměstek hejtmana Pavel Šoltys (ČSSD), který má OK4I na starosti, vyloučil, že by ve výběrovém řízení hrál roli příbuzenský vztah s hejtmanem.

„Všichni uchazeči měli otázky stejného druhu od jednotlivých členů komise. Ta na základě individuálního bodování uchazečů a hlasování vybrala paní Studenou,“ hájí výběr.

Hejtman Okleštěk na dotazy MF DNES reagoval s tím, že byl proti tomu, aby se dcera o místo ucházela.

„Uměl jsem si představit, jaké reakce budou následovat v případě jejího úspěchu. Pak jsem si ale uvědomil, že má dcera nemůže být diskriminovaná kvůli tomu, že je dcerou hejtmana. Být příbuzným hejtmana nemůže být handicap,“ napsal v SMS.

„Má dcera má praxi, vzdělání, zapálení a vize, které jsou vhodné pro výkon této pozice. Výběrovou komisi prý přesvědčila jednoznačně. Nyní ji čeká nelehký úkol přesvědčit odbornou veřejnost, kolegy z kraje, novináře a v neposlední řadě mě, že svou práci dělá dobře,“ dodal.

Skomírající projekt chce kraj oživit až milionem ročně

Samotné sdružení OK4I bylo poslední rok v podstatě mrtvé. Organizaci postupně opouštěli členové, loni v prosinci i město Olomouc.

Sdružení se přitom mezi lety 2016 a 2018 mělo věnovat podpoře inovací v regionu, k čemuž sloužil projekt „Smart Akcelerátor Olomouckého kraje“, do kterého přiteklo 16 milionů korun, přičemž 1,56 milionu (okolo 500 tisíc ročně) přímo od kraje. Zbytek poslala Evropská unie, dalších 300 tisíc ročně platil kraj členský příspěvek.

Nyní hejtmanství uvažuje o resuscitaci celého projektu, a to včetně výrazných finančních injekcí. Právě nutným restartem také vedení kraje vysvětluje i fakt, že má sdružení opět zavedenou ředitelskou pozici.

„Zároveň se počítá na příští rok s realizací navazujícího projektu Smart Akcelerátor Olomouckého kraje II, v jehož rámci by sdružení mohlo získat významné finanční prostředky na realizaci projektu a Olomoucký kraj by pak zřejmě opět zajišťoval finanční prostředky na spolufinancování tohoto projektu i pro sdružení OK4Inovace,“ uvedl Šoltys.

Podle něj by se mohla krajská podpora v rámci projektu zvýšit až na milion korun ročně.

Porušuje to elementární pravidla politické etiky, zní od opozice

Nová ředitelka Studená uvedla, že by z OK4I chtěla udělat akceschopné inovační centrum.

„Ráda bych co nejdříve rozvinula kompetence sdružení pro poskytování doplňkových služeb, jako jsou odborné studie, průzkumy, analýzy.“

Opozičního zastupitele a starostu Dolních Studének Radima Sršně (STAN) jmenování Studené ředitelkou zaskočilo.

„Jsem v pracovní skupině pro smart region a tam bylo řečeno, že je snaha resuscitovat OK4I, ale že takovým způsobem...“ pozastavil se nad výsledkem výběrového řízení Sršeň.

„Mně to připadá neuvěřitelné. Já osobně, i kdyby má dcera byla sebešikovnější, tak bych se bránil tomu ji dosadit do nějaké organizace, kterou zřizuje naše obec. To patří k elementárním pravidlům politické etiky,“ míní.