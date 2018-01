Alkohol a kouření už dle výzkumu mládež tolik neláká, roste ale agresivita

4:52

Přes dva tisíce žáků a studentů zapojili psychologové z olomoucké univerzity do výzkumu o rizikových aktivitách mládeže. Výsledky nejsou povzbudivé, české děti ve věku od 11 do 15 let už sice tolik neláká pití alkoholu či kouření, také ale nevěří v dobro a narůstá u nich agresivita i závislost na sociálních sítích.