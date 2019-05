První firmy v kraji cítí zpomalování ekonomiky, Prostějovsko jede naplno

„Pokles se Olomouckého kraje a střední Moravy zatím moc netýká a už vůbec ne Prostějovska. Pořád hledáme lidi, máme jich nedostatek a nedaří se nám obsadit několik volných pozic. Naštěstí jsou to jen jednotlivci. Nějaké náznaky zpomalení nebo ochlazení tady zatím nejsou vidět,“ říká například manažer japonské společnosti Toray Tomáš Zikmund.

Nedostatek zaměstnanců tlačí nahoru platy, podniky zároveň po lidech chtějí víc přesčasů, což má však podle Zikmunda své limity.

„Čím to je? Těžko říct. Asi jsou tady rozvinuté průmyslové zóny a firmám se pořád daří,“ míní.

Tento trend potvrzuje i ředitelka Okresní hospodářské komory v Prostějově Helena Chalánková.

„Na Prostějovsku je stále nezaměstnanost něco přes dvě procenta a na jedno volné pracovní místo vychází 0,8 uchazeče. To široko daleko nikdo nezná. U místních firem jsem zatím nezaznamenala, že by se začalo projevovat zpomalení, ale jinde v republice už náznaky jsou. Je to trošku záhada. Asi hraje roli složení průmyslu v jiných regionech,“ nabízí vysvětlení Chalánková.

Na Prostějovsku je aktuálně nezaměstnanost 2,2 procenta. „Je to nejnižší podíl nezaměstnaných v Olomouckém kraji. V okrese Prostějov byl také zaznamenán nejmenší počet uchazečů o zaměstnání na jedno volné pracovní místo, pouze 0,8 osoby,“ sdělil analytik Úřadu práce v Olomouci Jaroslav Mikšaník.

Jinde už první náznaky ochlazení pozorují

V jiných částech Olomouckého kraje však podnikatelé první náznaky ochlazení už pozorují.

„Jakousi změnu vnímáme. Poslední tři roky jsme čelili jedinému tlaku a to byl nedostatek personálu a převis poptávky. Nyní to vypadá, že si naši zákazníci zakázky trošičku zpomalují, chovají se opatrněji a tlak už není takový jako dřív. Pociťujeme to zhruba od ledna letošního roku,“ potvrdil třeba ředitel šumperské firmy TDK Electronics Jiří Fibigr.

Společnost obchoduje po celém světě. Vývoj v poslední době tlak na shánění nových zaměstnanců mírně zmírnil.

„Samozřejmě nám nějací lidé stále chybí, ale nábory začínáme trošku více zvažovat. Zatím to ale není nic zásadního. Je to jen mírný pokles,“ popisuje situaci Fibigr.

Nebude to nic fatálního, věří šéf krajské hospodářské komory

Předseda Krajské hospodářské komory Olomouckého kraje Bořivoj Minář dodává, že u větších hráčů spojených zejména s automobilovým průmyslem se podle všech analýz určité zpomalení v budoucnu rýsuje. Nebude to však podle něj nic fatálního.

„A když se podíváme na firmy malého a středního rozsahu, vůbec nezaznamenáte, že by měly méně zakázek. Možná je to tak, že v současné době méně zakázek odmítají,“ uvažuje šéf krajské hospodářské komory.

To potvrzuje například ředitel divize čistíren odpadních vod Fortex – AGS Šumperk Vlastimil Plaček.

„Zatím nepociťujeme nic, co by signalizovalo zpomalení. Na trhu práce je momentálně pořád stejný stav a o lidi je stále nouze. Myslím, že se něco začne projevovat až se zpožděním, tento rok ještě ne,“ řekl.

Ačkoliv zejména větší firmy mimo Prostějovsko začínají první náznaky zpomalující se ekonomiky zaznamenávat, kraj jako celek nic takového nesignalizuje. Pokud jde o nezaměstnanost, v prvních třech měsících letošního roku se počet lidí bez práce v celém kraji stále snižoval. V lednu to bylo 3,5 procenta, v únoru 3,4 procenta a v březnu 3,1 procenta.

„V posledním měsíci se celkový počet uchazečů o zaměstnání v celém Olomouckém kraji snížil o 8,8 procenta na 13 723 lidí,“ dodal Mikšaník z úřadu práce.