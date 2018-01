Koncerty včetně Anastacii, opravy či půlmaraton. Co přinese rok 2018

1. Leden

Hned od úterý 2. ledna budou moci lidé v olomoucké MHD využívat jednu z novinek nového roku. Kromě klasických papírových a SMS jízdenek mohou za cestu zaplatit i elektronickou jízdenkou. K dostání je v e-shopu na webu dopravního podniku, je nutné ji provázat s bezkontaktní platební kartou.

Na ojedinělý koncert vyrazí v Šumperku 23. ledna milovníci slavných rockových, popových a muzikálových melodií. V repertoáru je má ženské elektrické smyčcové trio Inflagranti, jež si jako speciálního hosta pozvalo zpěváka Kabátů Josefa Vojtka.

V Prostějově mají na příští rok naplánovanou další etapu oprav nejstaršího sídliště Šárka. V rozpočtu města je na ni vyčleněno 24 milionů.

2. Únor

Slavného rodáka Františka Rasche si připomenou v Přerově. V únoru 2018 uplyne 100 let od jeho popravy za organizaci vzpoury námořníků rakouského válečného loďstva v Boce Kotorské. Život muže, jenž už má v Přerově své náměstí, přiblíží nová kniha od ředitele tamního archivu Jiřího Lapáčka.

Obce v okolí Velkého Kosíře chystají opravy tamní rozhledy otevřené v roce 2013. Měsíce je kvůli technickým problémům zavřená, starostové ji ale chtějí na jaře znovu zpřístupnit. Mají v plánu soud s projektantem, opravy chtějí provést na vlastní náklady.

V roce 2018 by měl Nejvyšší soud definitivně rozhodnout, zda jsou smlouvy mezi Prostějovem a společností Manthellan, která má v centru stavět obchodní galerii za miliardu, platné, či nikoliv. Žalobu podal jeden z neúspěšných uchazečů výběrového řízení. Jedna z nejvýznamnějších investic v Prostějově určí podobu centra na řadu let dopředu.

3. Březen

Pravděpodobně v březnu začne v centru Olomouce hlavní část budování rozsáhlých protipovodňových opatření na řece Moravě. Jejich součástí je při rozšíření koryta i bourání důležitého mostu, po němž v ulici Komenského vede velmi frekventovaná silnice. Denně tudy projede patnáct tisíc aut.

O programu na večer v sobotu 3. března mají jasno příznivci legendární skupiny The Plastic People of the Universe. Uskupení, které je významným reprezentantem československé undergroundové hudební scény, oslaví příští rok půlstoletí existence. Vyráží tak koncertovat po klubech a festivalech. Při téměř dvouhodinovém vystoupení v olomouckém Bounty Rock Cafe zazní klasické „plastikovské“ skladby, nově zaranžované verze starých, léta nehraných písní i úplně nové skladby.

Don Airey, jeden z nejslavnějších rockových klávesistů a člen hardrockové legendy Deep Purple, míří do Česka s vlastním sólovým projektem. Při klubovém turné zavítá s doprovodnou kapelou 12. března 2018 do Olomouce do Bounty Rock Café.

4. Duben

Tisíce lidí dorazí do Olomouce na 53. ročník mezinárodního filmového festivalu Academia Film Olomouc (AFO). Progresivní přehlídka populárně-vědeckých filmů se koná 24. až 29. dubna. Tentokrát se zaměří na závislosti lidstva na oceánech, internetu či alkoholu. Odhalí skrytý život žraloků, věnovat se bude i aktivním vulkánům, módě ve světě vědy, ženám v disentu, šílenství a sexuálnímu obtěžování.

Akcionáři Vodohospodářských zařízení, jimiž jsou obce a města Šumperska, se budou rozhodovat, jak dál s provozováním vodovodů a kanalizací od roku 2021. Na výběr mají dvě varianty: buď si postaví vlastní provozní společnost, nebo udělají soutěž na provozovatele. Stávajícího provozovatele, firmu ŠPVS vlastněnou Francouzy, obce dlouhodobě kritizují.

5. Květen

Na jaře 2018 se bude moci Prostějov pochlubit naprosto výjimečným dílem. Architekt a umělec Miloš Karásek pomocí moderních počítačových technologií vytvoří 3D plastiku rodáka Jiřího Wolkera. Socha z bronzu bude jeho věrohodným obrazem. Karásek už na základě dobových fotografií a 3D scannerů vymodeloval Wolkerovu reálnou tvář, ve finále bude jeden z nejznámějších představitelů takzvané proletářské poezie v saku a rozhalence pozorovat svůj rodný dům z lavičky na hlavním náměstí v Prostějově. Karáskův postup je ve světě unikátní.

6. Červen

Běžcům bude 23. června opět patřit část olomouckých ulic. Přes 6 tisíc jich vyrazí do ulic při 9. ročníku olomouckého půlmaratonu. V čele pestrobarevného davu závodníků budou elitní afričtí běžci, kteří se opět na olomoucké trati pokusí prolomit hodinovou hranici. Dosud se to nikomu - i kvůli zničujícímu vedru - nepodařilo.

Ve stejný den pak chystá ve městě open air koncert popová legenda Anastacia. Fanoušci americké zpěvačky se sejdou v sobotu 23. června v areálu Korunní pevnůstky.

Milovníci jídla a pití zase v červnu vyrazí do olomouckých Smetanových sadů na čtvrtý ročník Garden Food Festivalu. Kromě desítek stánků s gastronomickými zážitky pro ně bude připravena tradiční kuchařská show na pódiu.

7. Červenec

Přírodní amfiteátr v Náměšti na Hané rozezní v sobotu 7. července Kryštof kemp. Kromě koncertů na hlavním pódiu jsou v režii členů kapely Kryštof v čele s Richardem Krajčem připraveny také akustické koncerty či workshopy pro děti i dospělé.

Zámek v Plumlově na Prostějovsku plánuje na turistickou sezonu v roce 2018 nové lákadlo. Jeho správci chtějí zpřístupnit další patro tohoto vysokého zámku. Je opravené, vznikne tady expozice.

8. Srpen

Už po osmadvacáté ožije Šumperk dalším ročníkem Mezinárodního folklórního festivalu. Každoročně se na něj sjíždějí soubory z celého světa. Akce totiž dosáhla již takového renomé, že je uvedena v prestižním světovém kalendáři folklórních akcí.

Největší tuzemský cyklistický závod Czech Cycling Tour ovládne region od 9. do 12. srpna. Závod má pravidelně centrum v Olomouci a jezdci postupně během čtyř etap projíždí celý kraj od Jeseníků až po Hanou.

9. Září

Vyjdou-li nynější plány olomoucké radnice na obnovu veřejné zeleně, bude v Olomouci od poloviny září na třídě Kosmonautů, v části o délce půl kilometru, a také na dvoukilometrovém kusu Lipenské ulice růst 240 nových odolnějších stromů a více než 4 tisíce keřů. Objeví se tady v rámci projektu Zelená brána, jenž začne na začátku příštího roku. Jeho součástí je i kácení zhruba 140 odumírajících stromů, dalších 89 stromů čeká ošetření.

Těžké nákladní tranzitní dopravy by se naopak do konce příštího roku mohly definitivně zbavit západní a jižní části Olomouce. Dostat je má odsud plán radnice, která chce kamiony pustit už jen na tři hlavní vymezené trasy. Radní v závěru letošního roku schválili studii, která je prvním krokem k tomu, aby odsud nákladní auta zmizela.

10. Říjen

Na novou cestu do centra Olomouce si budou muset příští rok zvykat obyvatelé městské části Hejčín. Radnice na rok 2018 naplánovala demolici letité zchátralé lávky pro pěší nad železniční tratí mezi ulicemi Na Trati a Václavkova. Už teď je uzavřená. Postavit jinou město neplánuje. Nový bezbariérový přechod by dle odhadů radnice vyšel až na 15 milionů, což je podle ní příliš.

I příští rok se řidiči musí připravit na komplikace na dálnici D46 mezi Prostějovem a Olomoucí. Budou pokračovat opravy dalšího ze sjezdů.

11. LISTOPAD

Na bluesové hvězdy světového formátu se mohou opět těšit návštěvníci Blues Alive v Šumperku. Město bude v listopadu hostit již 23. ročník tohoto festivalu. Jde o největší přehlídku žánru blues ve střední Evropě a jednu z nejvyhledávanějších v celoevropském kontextu.

Rok 2018 bude velice důležitý pro budoucnost tramvajové dopravy v Olomouci, konkrétně pro její prodloužení do středu lidnatého sídliště na Nových Sadech. Letos radnice pro druhou etapu trati za zhruba 300 milionů korun získala poslední potřebné pozemky, příští rok je v plánu stavební povolení. Pokud se nic nezkomplikuje, v roce 2019 by mohla začít samotná stavba.



12. PROSINEC

K závěru roku patří v řadě měst a obcí Olomouckého kraje vánoční trhy. Konat se budou také na Horním a Dolním náměstí v Olomouci, kam za již tradičním punčem a veřejným bruslením míří zástupy návštěvníků.