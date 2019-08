Policie hledá patnáctiletou s rizikovým těhotenstvím, utekla z nemocnice

Hledanou dívkou je Kateřina Rehovičová, rozená Miková, která má trvalé bydliště na Prostějovsku.

„Z hospitalizace ve fakultní nemocnici odešla ve čtvrtek ve společnosti svého přítele, se kterým by se mohla pohybovat na Přerovsku, především v Kojetíně či Přerově, nebo na Prostějovsku a to hlavně v Nezamyslicích či Prostějově,“ uvedla policejní mluvčí Irena Urbánková.

Zhruba 158 centimetrů vysoká dívka střední postavy podle ní vypadá starší, než kolik jí je, zdánlivě na osmnáct let.

„Má černé vlnité středně dlouhé vlasy po ramena, které si češe si pěšinku vlevo, a výrazné hnědo-černé tmavé oči s hustým obočím, přičemž může nosit dioptrické brýle. Jaké oblečení měla v době odchodu na sobě není známo,“ popsala Urbánková.

Lidé, kteří dívku někde viděli, případně by měli informace o tom, kde by se mohla nacházet, by měli policisty ihned kontaktovat na nejbližší policejní služebně nebo prostřednictvím bezplatné telefonní linky 158.