Politik, ředitel, analytik. Zvládám to, hájí Vrána z ANO pět funkcí i platů

V minulosti zkoušel Vrána štěstí za ODS, ale na volenou funkci nedosáhl. Do aktivní politiky tak vstoupil tehdejší zaměstnanec Prechezy v roce 2014 v dresu ANO.

Po komunálních volbách získal post neuvolněného radního v Přerově a v lednu následujícího roku nastoupil do vedení městské firmy Teplo Přerov. V krajských volbách v roce 2016 mu pak po vítězství hnutí ANO přibyla funkce neuvolněného radního na kraji.

O rok později kandidoval do Poslanecké sněmovny, dokonce jako dvojka kandidátky, přičemž lídrem byl olomoucký hejtman Ladislav Okleštěk – mimochodem rovněž často kritizovaný za kumulaci funkcí hejtmana a poslance.

Vrána navíc spolu s Milanem Ferancem a Hanou Mazochovou patřili ke kandidátům, jejichž profesní dráhy byly spojené s Agrofertem šéfa strany Andreje Babiše. Ve volbách ANO uspělo a Vrána se tak stal poslancem. V rámci uvolněné funkce poslance se v Precheze dohodl na změně pracovního poměru a funguje na dohodu o provedení práce.

A o další rok později se z krajského radního stal neuvolněný náměstek hejtmana, když v prosinci ve funkci vystřídal svého stranického kolegu Františka Juru. Ten se jí přitom paradoxně vzdal proto, že se stal v říjnu primátorem Prostějova a nechtěl kumulovat funkce.

„Část peněz posílám anonymně na dobročinné účely“

Podle majetkových přiznání je zřejmé, že se Vránovi politické angažmá finančně vyplácí, především pak vrcholné funkcích. Poslanecký plat se pohybuje okolo 70 tisíc korun měsíčně, přičemž čerpá i náhrady na cesty. Jakožto neuvolněný náměstek na kraji dostává podle svých slov zhruba dalších 50 tisíc.

„Já pochopitelně část posílám anonymně na dobročinné účely,“ reagoval Vrána na otázky MF DNES ohledně kumulace funkcí a platů.

Odměny za další funkce jsou pak ve srovnání s poslaneckým platem řádově nižší, ale nikoliv zanedbatelné. Jako člen městské rady v Přerově má odměnu 7 440 za měsíc, za funkci předsedy představenstva Tepla Přerov dostal podle majetkového přiznání za rok 2018 odměnu 240 tisíc, tedy dalších dvacet tisíc měsíčně.

„Z Tepla mi chodí na účet dvanáct tisíc, je možné, že jsem uvedl v přiznání hrubý příjem,“ vysvětluje. Od Prechezy pak dostal za rok 2018 odměnu 200 tisíc.

Zatím nemám rodinu, takže se naplno věnuji práci, říká Vrána

Za poslední půlrok si tak Vrána měsíčně přišel zhruba na 150 tisíc. „Ano, ta částka by tak odpovídala,“ potvrzuje s tím, že všechny své funkce zatím zvládá.

„Já jsem zvyklý opravdu dost pracovat, dvanáct hodin denně a pracuji i o víkendech. Co mě mrzí, je, že zatím nemám rodinu, ale na druhou stranu asi proto si můžu dovolit fungovat s takovým nasazením. Takže časově to zvládám,“ tvrdí.

Například práci v chemičce si nechal podle svých slov především pro její specifickou náplň.

„Pro Prechezu jsem pracoval dvacet let, zaměřoval jsem se na trhy západní Evropy a Afriky. Činnost, kterou se zabývám, je totiž velmi specifická. Zodpovídám za analýzu tržních rizik na základě možné klasifikace titanové běloby jako možného karcinogenu. Časově mě to ale téměř nijak nezatěžuje,“ říká Vrána.

Nejvíce ho podle jeho slov zaměstnává Poslanecká sněmovna a nová funkce náměstka. Na sportu a kultuře se totiž řeší přerozdělování řady dotací.

Kraj nemá mít náměstky na vedlejšák, zní z opozice

I proto již při Vránově jmenování zazněly od opozičních zastupitelů obavy o to, zda bude stíhat o svou oblast řádně pečovat.

„Oblast kultury, sportu a památkové péče žije vlastním životem. Nedochází k žádnému kolapsu, ale také nepřichází žádný systémový progres. Jedná se o natolik rozsáhlou a důležitou regionální agendu, že si žádá politického gestora, který se jí bude věnovat na plný úvazek,“ hodnotí poslední půlrok pro MF DNES zastupitel Ivo Slavotínek (Koalice pro Olomoucký kraj).

„Typicky se to po mém soudu projevuje na kauze Muzea umění Olomouc. Náměstek pro kulturu se měl stát viditelným mediátorem napjaté situace a také jistým advokátem velmi dobře fungující regionální instituce. Na to ale při takovém vytížení a kumulaci funkcí nemůže mít dost času. To nutně oslabuje resort, který řídí. A přitom se domnívám, že pan Vrána má manažerské zkušenosti, které by mohly resortu pomoci,“ poznamenal dále Slavotínek.

„Náš region si nezaslouží, abychom měli hejtmana či jeho náměstky ‚na vedlejšák‘. Zaslouží si, aby tyto prestižní a náročné funkce byly vykonávány výlučně,“ dodal opoziční krajský zastupitel.

Vrána se brání, že v případě Muzea umění byl o mediaci požádán přímo hejtman Okleštěk.

„Určitě není pravda, že bych na tuto věc neměl dost času. Kdybych cítil, že nějakou práci nedělám dobře, nebo bych měl impulz od kolegů, tak bych se zamýšlel, ale myslím, že zatím to běží poměrně dobře,“ tvrdí.

Žádnou ze svých funkcí zatím opouštět nebude. „Bude to na zamyšlenou před dalšími volbami,“ dodává. Těmi by měly být příští rok ty krajské. Zda do nich půjde, zatím Vrána neví.