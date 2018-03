Kraj se za miliony propaguje na tenise, rozděluje je firma bosse Černoška

Hejtmanství má se společností TK Plus uzavřenou smlouvu o poskytování služeb v oblasti propagace a marketingu už několik let, podepsalo ji ještě předchozí vedení kraje. Její součástí je ustanovení, podle kterého firma dostává na zajištění reklamy na předem vytipovaných sportovních a kulturních událostech bezmála 5,5 milionu korun.

V seznamu akcí, které jsou součástí této smlouvy, figuruje celkem 22 položek. S tenisem je spojeno hned 15 z nich, tedy zhruba dvě třetiny. Jde mimo jiné o amatérskou tenisovou ligu, přebor dorostu, halová mistrovství České republiky mladšího a staršího žactva, juniorský Sparta Cup, turnaj mužů UniCredit Czech Open, ženský Sparta Prague Open, ale také Davisův a Federální pohár.

Například v rámci Fed Cupu, jehož 1. kolo hostila před nedávnem Praha, se logo kraje vyjímalo na billboardech vedle velkých značek jako například Coca-Cola a J&T. Šlo o ojedinělý počin – žádný jiný region, ani město s výjimkou domácí Prahy, logo na velkoplošných poutačích Federálního poháru neměl.

V čem kraj vidí přínos této propagace? „Fed Cup je důležitou sportovní událostí. České tenistky v něm už několikrát zaznamenaly vítězství. Olomoucký kraj si proto od prezentace na takové mezinárodní akci slibuje zviditelnění regionu i sportovních úspěchů místních odchovanců,“ tlumočila stanovisko kraje jeho mluvčí Eva Knajblová.

Opoziční zastupitel Radim Sršeň z uskupení STAN+ProOl to ale jako účelně využité peníze nevidí.

„Propagaci kraje na Fed Cupu nechápu, nedokážu si představit nic, čím by mohla být regionu přínosná. Místo toho, aby kraj navýšil například dotace na rozvoj sportu u dětí nebo na program obnovy venkova, v němž patříme ke dvěma nejhorším regionům, vyhazuje peníze na profesionální tenis,“ zdůraznil.

V kurzu jsou při rozdělování peněz hlavně prostějovské kluby

O přínosu fedcupové reklamy pochybují i odborníci. „Jediný smysl prezentace Olomouckého kraje na akcích Fed Cupu vidím ve významnosti hráčské základny pro reprezentaci,“ míní Josef Kocourek z Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

„Z marketingového hlediska jsem přesvědčený, že propagace formou loga na uvedené akci bude mít velmi malý dopad pro zviditelnění kraje. Myslím, že existuje řada efektivnějších propagačních kanálů, které by kraj mohl využít,“ dodává.

V přehledu událostí, na kterých chce být kraj „vidět“, figurují i akce pořádané přímo Černoškovou firmou – v těchto případech tedy TK Plus jedná o zajištění krajské reklamy sama se sebou. Příkladem budiž Vánoční tenisový turnaj TK Plus či Večer mistrů, na kterém převezmou ocenění nejlepší sportovci prostějovského tenisového klubu.

Prostějov, ve kterém sídlí TK Plus, patří mezi vyvolené, i co se týče „mimotenisových“ sportů. Konkrétně ve fotbale se kraj rozhodl investovat výhradně do propagace na domácích utkáních SK Prostějov, a to navzdory tomu, že tento klub kope jen třetí nejvyšší soutěž, zatímco v nedaleké Olomouci se hraje první liga.

Ve volejbale pak hejtmanství sází na Ligu mistryň žen, v basketbalu na nejvyšší ligu mužů, přičemž obě soutěže hrají v regionu pouze prostějovské kluby.

Peníze rozděluje firma, podle jakého klíče není jasné

Za zmínku v souvislosti s krajským marketingem stojí i fakt, že hejtmanství o tom, jaká částka bude směřovat na tu či onu akci, nerozhoduje. Rozdělování peněz má v kompetenci Černoškova firma. Kraj to vysvětluje tím, že smlouva s TK Plus vznikla už v před více než třemi lety.

„S ohledem na délku smluvního vztahu už při uzavření smlouvy nelze definovat plnění dílčích akcí v jednotlivých letech,“ uvedlo hejtmanství. Proč kraj neschvaluje částky na marketing na každý jednotlivý rok, jeho úředníci nezdůvodnili.

MF DNES se snažila alespoň zjistit výši částky, kterou kraj zaplatil za propagaci na zmíněném Fed Cupu. Ani s tímto požadavkem ale na kraji neuspěla.

„Společnost (TK Plus) dostává ročně částku 5,445 milionu na propagaci kraje na vybraných akcích definovaných ve smlouvě, mezi něž patří i zmíněný Fed Cup. Ve smlouvě je uvedena celková částka, nikoliv částka za každou akci. Při veškeré snaze nelze zaslat informaci, kterou smlouva neobsahuje,“ napsala Knajblová.

Cifru za Fed Cup ani způsob, jakým TK Plus rozděluje krajské peníze na jednotlivé akce, zatím nerozklíčovala ani samotná firma. Její mluvčí Tomáš Cibulec na dotazy MF DNES neodpověděl s vysvětlením, že je na dovolené.