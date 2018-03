Až 65 tisíc za metr. Olomouc zažívá zběsilou výstavbu bytů i růst cen

O výstavbě bytů v kraji vypovídají nejvýstižněji čísla statistiků. Podle nich se stavebníci pustili loni do budování více než 2 400 bytů. Ve srovnání s rokem předchozím to představuje nárůst o 74 procent, což kraj řadí na první místo v republice. Pro srovnání - Praha, která skončila na druhém místě, vykázala nárůst ani ne poloviční.

Loňský údaj o počtu chystaných bytů vybočuje i z dlouhodobého hlediska. Podle údajů Českého statistického úřadu převýšil i čísla předkrizových let 2007 a 2008.

Bytovou výstavbu na Olomoucku táhne především krajské město, respektive místní developerské projekty. Díky nim mají zájemci o vlastní bydlení docela slušně na výběr, nové adresy ve městě přibývají na jeho okraji i nedaleko centra.

Do první kategorie spadají například investice v lokalitě Pražská u hypermarketu Globus, ve Slavoníně, na Horním lánu nebo Tabulovém vrchu. Druhou reprezentují budoucí rezidence Šantovka Living a Bydlení Šantova (dříve Sochorova kasárna) nedaleko tržnice, projekty Nová Wolkerova či Byty Šibeník a Stupkova. Dohromady jde o stovky nových bytů.

Byty zájemci kupují dřív, než dělníci kopnou do země

„Klíče“ od nich developeři či realitní kanceláře většinou prodávají ještě před tím, než dělníci začnou domy stavět. V některých případech byty kompletně zmizí z nabídky ještě před dokončením.

„Na Horním lánu letos ukončíme čtvrtou etapu výstavby polyfunkčních domů. Stejně jako v těch předchozích je o byty velký zájem. Co se týče čtvrté etapy, vyprodané jsou s výjimkou jednoho všechny,“ popsal generální ředitel společnosti Eurogema Milan Válek.

Na poptávku si nestěžuje ani investor projektu Šantovka Living, který právě startuje první etapu výstavby čítající bezmála 140 bytů.

„O byty evidujeme velký zájem, v současnosti je první etapa prodána již z více než čtyřiceti procent,“ uvedl za investora Juraj Aláč s tím, že podle aktuálních odhadů by byty měly být hotové příští rok na jaře.

Bydlení v novostavbách si ovšem mohou dovolit jen lidé, kteří nemají hluboko do kapsy nebo jsou ochotní se mnohdy na celý život zadlužit. Průměrné ceny nejmenších jednopokojových bytů s kuchyňským koutem totiž dosahují zhruba dvou milionů korun, zájemci o bydlení v kategorii 3+kk pak musejí počítat s částkou kolem 4,5 milionu korun.

Podle realitních makléřů ceny dosáhly stropu

V Olomouci jsou ovšem k mání i byty podstatně dražší. Příkladem budiž luxusní čtyřpokojový byt o rozloze 147 metrů čtverečních s terasou v budoucí rezidenci u obchodní galerie Šantovka, který stojí více než 9,7 milionu korun. Nebo 130 metrů čtverečních v Rezidenci U Parku na Lazcích, který majitele přijde na 9 milionů.

Podle realitních makléřů jsou ceny olomouckých bytů nejen v novostavbách již delší dobu přemrštěné. Další růst, ale ani brzký pád cen nemovitostí, nepředpokládají.

„Myslím, že ceny bytů už v Olomouci dosáhly stropu. Na současné úrovni se ale pravděpodobně udrží nejméně do poloviny roku, spíš však budou stagnovat celý rok. Pak by se to mohlo začít otáčet ve prospěch kupců,“ řekl před nedávnem realitní makléř Petr Korytar.

Svůj odhad vysvětlil zdražením hypoték a demografickou křivkou. K postupnému ochlazení cen dále přispějí podle něj i samotní developeři.

„Je jen otázkou času, kdy realitní trh zasytí byty v novostavbách. Jakmile tento stav nastane, cenová bublina praskne a developeři budou muset jít chtě nechtě s cenou dolů. Takže moje doporučení je s nákupem ještě počkat,“ uvedl.

Developeři ale zvolnit tempo neplánují, tedy alespoň v Olomouci. „Zřejmě už příští rok rozjedeme novou výstavbu na Pražské. Půjde o projekt za více než miliardu korun,“ nastínil šéf Eurogemy.