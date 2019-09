Krajská firma na svoz odpadků vás poškodí, zrazuje obce nadnárodní koncern

Nakládání s odpady pro obce v Olomouckém kraji by měla řešit akciová společnost, která se ale zatím rodí jen pomalu. Krajské zastupitelstvo její vznik schválilo až na třetí pokus a například vedení Prostějova těsně před prázdninami vstup do firmy odložilo.

Servisní společnost odpady Olomouckého kraje, jak zní celý název firmy, má vybudovat nový systém likvidace odpadků, než začne platit zákon o zákazu skládek. Dosud se do ní rozhodly vstoupit radnice v Olomouci, Uničově, Mohelnici, Konici a dalších pěti menších obcích. Mezi komunálními politiky má však plán řadu kritiků.

Teď se navíc do věci vložila těžká váha: nadnárodní společnost FCC ze Španělska, která v odpadovém hospodářství působí téměř v šedesátce zemí a zaměstnává desetitisíce lidí. Ředitel prostějovské pobočky FCC Štěpán Špaček starostům v regionu rozeslal e-mail, v němž obce před vstupem do krajské akciovky varuje.

„Dovolte mi, abych upozornil na problematické aspekty související s možností centralizovaného svozu komunálního odpadu a na některé velmi závažné důsledky, které mohou nastat,“ nabádá.

Podle něj krajský projekt do fungujícího systému vloží nepotřebný mezičlánek v podobě překladiště, což může znamenat významné zdražení. Relevantní kalkulace ceny totiž zatím neexistuje a podle Špačka má projekt neurčité smluvní podmínky, zásadně omezí svobodné rozhodování obcí, naruší hospodářskou soutěž a stopne dotace.

„Apeluji na obce Olomouckého kraje, aby vzaly tyto argumenty v potaz při rozhodování o zavedení centralizovaného systému svozu komunálního odpadu.“

Španělé, Francouzi, český odpad a „schizofrenní“ Prostějov

Krajský systém je navržený tak, že servisní společnost by provozovala překladiště a jednotlivé obce by se po dobu 15 až 30 let zavázaly dodávat do něj odpad. Ten by pak putoval do koncového zařízení, jehož provozovatelem by byl soukromý subjekt, který by vzešel z výběrového řízení a za likvidaci by dostával zaplaceno. V dlouhodobém horizontu se hraje až o miliardy korun.

Servisní společnost by se zároveň zavázala k dodávkám minimálního množství odpadu, jinak budou hrozit sankce.

Neoficiálně se jako o možném strategickém partnerovi často mluví o dalším nadnárodním gigantu – francouzské skupině Veolia, která je v České republice známá především z byznysu s vodou. Samotná Veolia nicméně nyní svůj případný zájem nekomentovala.

„Dokud nebudou jasné parametry výběrového řízení, tak se nebudeme vyjadřovat,“ sdělila mluvčí Veolie v ČR Marcela Dvořáková.

Paradoxní je, že útok na krajský odpadový plán vede FCC Prostějov s. r. o., v němž má čtvrtinový podíl město Prostějov. Tedy stejná radnice, která zároveň totožný plán podporuje. A náměstek primátora Prostějova Jiří Pospíšil je navíc v Servisní společnosti odpady Olomouckého kraje jediným členem dozorčí rady.

„O dopise jsme se dozvěděli, a proto jsme zahájili jednání se zástupci odpadových firem, abychom si vše vysvětlili. Myslím, že jsme poskytli dostatek informací, které představitelům svozových firem chyběly. Nyní se snažíme hledat společnou cestu,“ reagoval Pospíšil.

Hrozí stejný tunel jako s vodou, kritizuje plány opozice

Ke kritikům krajského projektu se řadí i opozice. Podle prostějovského zastupitele Aleše Matyáška jde o stejnou situaci jako u vody, kdy trubky zůstaly obcím, ale zisky plynou strategickému partnerovi.

„Opět přijde byznysmen a bude se ucházet o zpracování odpadu. Kraj založil akciovou společnost, která se postará o svoz odpadu na určená místa, kde ho má předat konečnému soukromému zpracovateli. My vytvoříme jakési trubky, skrze něž opět přitečou byznysu naše peníze formou poplatků za odpad. Tyto peníze se rozdělí na zaplacení nákladů a na zisk a záleží na tom, komu bude zisk říkat pane,“ namítá Matyášek.

Obce se podle něj už nesmí znovu zbavovat kontroly nad strategickými komoditami. „Čeká nás dvojí úkol. Získat vodu zpět a nepřipustit další tunel s odpady,“ varuje.

Náměstek a člen dozorčí rady krajské firmy Pospíšil takový výklad odmítá. „To je mylné uvažování. Po zákazu skládkování budeme muset zbytkový odpad likvidovat, proto je třeba hledat koncovku, tedy někoho, kdo odpad zlikviduje,“ prohlásil.

Spolek obcí bude podle něj ten, kdo zajistí likvidaci pro své členy: „V rámci soutěže vybere partnera, jenž nabídne nejlepší podmínky pro všechny, kteří se do projektu zapojí,“ shrnul.