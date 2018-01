Novinky v dopravě přináší elektronické jízdenky či parkovací aplikaci

Jedna z novinek funguje od tohoto týdne v Olomouci. V e-shopu dopravního podniku si lidé mohou koupit novou elektronickou jízdenku či přesněji řečeno kupon s platností na sedm dní až na jeden rok. Teď jízdenky s delší platností v papírové formě využívá valná část cestujících.

Jejich novou elektronickou obdobu si přiřadí k platební kartě. Podmínkou je jen vytvoření internetového profilu, jenž nahrazuje papírovou průkazku.

„Cestující, kteří možnosti využijí, budou mít jistotu, že nikdy neztratí papírový kupon. Trvale totiž zůstává v databázi,“ nastínila mluvčí olomouckého dopravce Martina Krčová.

„Budou mít také zajištěné, že si nezapomenou koupit časovou jízdenku, protože systém umožňuje automatické zasílání upozornění e-mailem před vypršením platnosti. Navíc ušetří čas nákupem jízdenky kdykoli z jakéhokoli zařízení s přístupem k internetu,“ dodala.

Při setkání s revizorem pak majitelé nových elektronických kuponů vytáhnou právě platební kartu.

„Bereme to (nákup časových jízdenek na internetu, pozn. red.) jako první etapu elektronického odbavování cestujících. S druhou etapou, která se bude týkat jednorázových a jednodenních jízdenek, počítáme zhruba do dvou let,“ shrnul pro ČTK ředitel DPMO Jaromír Machálek.

Nejlevnější jízdenky by tak lidé platili bezkontaktně pípnutím karty přímo v autobusech a tramvajích.

„Pípnutím“ zaplatíte v krajských autobusech i prvních městech

Bez mincí se ale už od začátku roku obejdou cestující v příměstských autobusech pod hlavičkou Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje (IDSOK). Oproti Olomouci jim k pořízení jízdenky stačí opět platební karta.

„Navíc v nových vozech bílé barvy přibyly informační LCD panely a jízdu zpříjemní klimatizace,“ řekl mluvčí hejtmanství Vladimír Lichnovský. Pípání bezkontaktních plateb zní od Nového roku také v MHD v Přerově, Šumperku a Zábřehu.

„Jízdenku zatím nebude možné hradit bezkontaktně v hromadné dopravě v Olomouci, nicméně doklady IDSOK v ní platit budou. A to včetně časových kuponů na bankovních kartách,“ uvedl za IDSOK Richard Janků.

Lichnovský vyzdvihl, že Olomoucký kraj má jako jediný v České republice přes nové smlouvy s dopravci zajištěnou autobusovou dopravu na deset let dopředu. Změny tak čekají i vozový park.

„Průměrné stáří autobusů bude pouze pět let,“ upřesnil ředitel IDSOK Jaroslav Tomík.

Krom toho přinese nové nastavení dopravy i úspory. „Například provoz hromadné dopravy v Šumperku stál původně 7,7 milionu, teď bude o milion korun levnější. Navíc tu senioři nad 70 let budou moci nově cestovat městskou dopravou za symbolických sto korun ročně,“ nastínil Lichnovský.

Po záplavě SMS přichází v Olomouci parkovací aplikace

Dál se modernizuje také parkování v Olomouci. Na „hi-tech“ časy se po dlouhých letech příprav prvně zablýsklo loni v červenci, kdy radnice spustila placení parkovného přes SMS současně se zdražením na 30 korun. Teď město připravuje aplikaci pro chytré telefony, která začne fungovat v průběhu letošního roku. Řidiči by se v ní měli obejít bez nabíjení kreditu.

„Chceme, aby to eventuálně šlo přímo z platební karty. Aplikace by měla být napojená i na GPS. Lokalizovala by, na kterém místě člověk zaplatil. Chceme, aby to bylo jednoduché, aby si na to lidé zvykli,“ popsal náměstek primátora Aleš Jakubec. Detaily se ještě budou ladit, další jednání o aplikaci ho čeká hned v lednu.

V mobilech řidičů bude aplikace konkurovat parkovacím SMS. Lidé jich v Olomouci zatím poslali přes 50 tisíc. Od loňského léta jich každý měsíc přibývalo, v listopadu jich bylo 14,5 tisíce. Řidiči přes SMS zaplatili už 1,34 milionu korun.

Jakubec doplnil, že pro městskou kasu bude aplikace výhodnější než SMS, ze kterých část peněz končí na účtech operátorů, kteří odesílání klasické zprávy zprostředkují.

Kromě aplikace počítá město s přesnějším nastavením stávajících parkovacích automatů. Jakubec připustil, že se u některých objevil po zdražení parkovného problém s nevracením přeplatku.

„Když chcete zaplatit na hodinu třicet korun, ale máte dvě dvacetikoruny, tak vám buď nedovolí zaplatit, anebo vezmou přeplatek, který si máte jít vyzvednout na městskou policii. To je další věc, kterou chceme řešit, udělat to komfortní,“ slíbil náměstek.