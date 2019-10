Nebezpečná místa silnic tvoří riskující řidiči a chodci i nedokončená D1

Nejnovější přehled sestavila pojišťovna Allianz z údajů o dopravních nehodách na dálnicích a silnicích první třídy z let 2016 až 2018.

„Podmínkou bylo, že na dané silnici se za poslední tři roky přihodily minimálně dvě na sobě nezávislé vážné dopravní nehody s těžkými zdravotními následky nebo úmrtím, mezi kterými nebyla vzdálenost větší než sto metrů,“ popsal mluvčí pojišťovny Václav Bálek.

V čele krajského žebříčku je už potřetí v řadě silnice z Bludova do Olšan na Šumpersku v úseku mezi odbočkami na Bohutín a Vyšehoří, která je současně také na druhém místě v rámci celé České republiky.

Podle starosty Olšan Aleše Janderky je zde příčinou nehod sklon mnoha řidičů jezdit na rovném úseku silnice příliš rychle, a to i navzdory značkám varujícím před pohybující se zvěří. Někteří zde navíc předjíždějí, přestože je tu plná čára.

„Z obou stran úseku totiž jinak kvůli zatáčkám a obcím nemají kde. Jenže je tam ostrý terénní zlom tvořící horizont a už se nestihnou před autem v protisměru zařadit zpět,“ nastínil Janderka.

V úvahu připadá jen rozšíření silnice či stavba obchvatu

Snaha udělat místo bezpečnějším přidáním svodidel nebo vykácením části stromů kvůli snížení rizika padajících větví při silném větru zatím příliš nepomohla, pokusy omezit rychlost byly marné.

„O tom nechce na silnici první třídy nikdo slyšet. Přitom situace se bude zřejmě dál zhoršovat, Olšanské papírny budou mít nový stroj, takže tam bude mířit ještě víc kamionů než doteď. A negativně se může projevit i dokončení obchvatu blízké Chromče, protože řidiči po něm budou rozjetí a nebude se jim chtít zase zpomalovat,“ shrnul Janderka.

Žebříček nejrizikovějších silnic v kraji 1. Silnice I/11 u Olšan na Šumpersku

nehod: 7, těžká zranění: 5 2. Silnice I/47 u Drahotuší na Přerovsku

počet nehod: 9, těžká zranění: 4, lehká zranění: 2 3. Silnice I/55 u Horní Moštěnice na Přerovsku

počet nehod: 5, smrtelná zranění: 1, těžká zranění: 2, lehká zranění: 3 4. Silnice I/47 v Hranicích na Přerovsku

počet nehod: 4, smrtelná zranění: 1, těžká zranění: 2, lehká zranění: 1 5. Silnice I/44 u Postřelmova na Šumpersku

počet nehod: 2, smrtelná zranění: 2

Ten proto doufá, že se obci podaří prosadit prodloužení obchvatu kolem Klášterce a Olšan.

„Tím by se problémy mohly vyřešit. Ale zatím se o tom ani neuvažuje, takže je to běh na velmi dlouhou trať, může to trvat třeba třicet let,“ shrnul starosta.

Úplně novou širokou a přehlednou silnici vidí jako jediné možné potenciální řešení i dopravní expert a krajský koordinátor BESIP Miroslav Charouz.

„To místo samotné nijak zvlášť nebezpečné není. Ale je to součást tranzitních tras, takže je tam vysoká hustota provozu, a do toho tam část řidičů riskuje a honí čas předjížděním na úkor bezpečnosti. Tam opravdu zbývá jedině přidat pruh pro předjíždění střídavě v jednom a druhém směru nebo postavit novou silnici, což by ale samozřejmě stálo nemalé peníze,“ podotkl Charouz.

Druhým nejnebezpečnějším místem je kruhový objezd, jenž se nachází u hranické místní části Drahotuše na silnici I/47. I ten byl na seznamu už loni.

„Přičítám to minimálně zčásti zvýšení intenzity dopravy kvůli výstavbě předposledního úseku dálnice D1 od Lipníku k Přerovu. Jednak se tam vozil materiál na stavbu, a navíc kvůli dopravním komplikacím a kolonám začala část řidičů zase jezdit po ‚staré‘ silnici 47 tak, jako když tu D1 ještě nebyla. S intenzitou dopravy pak stoupá riziko nehod včetně vážných,“ míní Charouz.

Na průtahu kvůli přebíhajícím chodcům snížili rychlost

Dálnice, respektive v tomto případě její chybějící kus, pak podle něj i místních stojí za třetím místem žebříčku, křižovatkou na silnici I/55 mezi Přerovem a Horní Moštěnicí. I ta už se na seznamu rizikových úseků silnic v minulosti objevila.

„Hlavní problém je vysoká intenzita dopravy způsobená nedostavěnou D1. Ta přivede auta k Říkovicím a pak jedou přes nás včetně této křižovatky, která je tak nadměrně zatížená. Řešení je konečně dálnici dostavět, to odvede většinu aut, hlavně těch nákladních,“ okomentoval situaci starosta Horní Moštěnice Vladimír Martínek.

Posledního „recidivistu“ v přehledu míst, kde by měli řidiči raději ubrat plyn, vytvořili v kombinaci s hustotou dopravy nezodpovědní chodci. Je jím loni třetí úsek Olomoucké ulice v Hranicích u průmyslové a nákupní zóny. Ten byl kvůli srážkám přebíhajících lidí loni dokonce vyhlášen nejrizikovějším místem klíčových silnic celého Česka.

„Přebíháním této čtyřproudé silnice, zvláště za tmy, velmi riskují. Už zde kvůli tomu byla snížena povolená rychlost ze 70 na 50 kilometrů v hodině,“ podotkl mluvčí hranické radnice Petr Bakovský.

Další opatření město nyní neplánuje, zlepšení situace si ale slibuje od takzvané Palačovské spojky, která propojí Valašské Meziříčí s dálnicí D1 u Bělotína, a měla by tak odvést část tranzitní dopravy. Ta však bude stát nejdříve v roce 2023.

Nově do žebříčku nejrizikovějších úseků přibyla silnice I/44 u Postřelmova, kde se staly dvě smrtelné nehody.