Fotbalový boss se stal náměstkem hejtmana, klubu výrazně stouply dotace

K prvnímu výraznějšímu nárůstu krajského příspěvku pro SK Prostějov došlo letos v únoru, zhruba tři měsíce poté, co Jura usedl do funkce náměstka hejtmana. Zastupitelé tehdy navýšili oddílu podporu na jeden milion korun. O rok dříve přitom dostal 320 tisíc, v roce 2015 to bylo 260 tisíc.

„Navýšení dotace na milion korun jednoznačně souvisí s tím, že 1. SK Prostějov postoupil (ve druhé polovině roku 2016 – pozn. red.) do druhé nejvyšší ligy. U této soutěže se krajské dotace pohybují od jednoho do 1,5 milionu korun,“ řekl náměstek.

Ve druhé lize se ovšem prostějovským fotbalistům nedařilo a od srpna opět hrají nižší soutěž – MSFL. Příspěvek pro příští rok jim ovšem hejtmanství nesnížilo.

„Už několik let funguje takový úzus, že klubu, který spadne do nižší soutěže, je následující jeden rok ponechána dotace na stejné úrovni. Platí to v 90, možná ve sto procentech,“ tvrdí Jura.

Příští rok má klub dostat dotaci už dva miliony

Jenže podle zjištění MF DNES pravidlo, o kterém hovoří, ze sta procent rozhodně neplatí. Příkladem budiž 1. HFK Olomouc. Ten získal v roce 2013 jako tehdejší účastník druhé nejvyšší fotbalové soutěže dotaci 430 tisíc korun, hned následující rok, kdy už tým hrál soutěž nižší – MSFL, mu kraj příspěvek snížil o více než polovinu na 200 tisíc korun. Vyplývá to z dokumentů, které jsou veřejně dostupné na krajském webu.

Prostějovskému klubu navíc příspěvek nejenže neklesá, naopak by se měl příští rok o jeden milion korun navýšit, a to díky nově vzniklé podpoře přípravy dětí a mládeže na vrcholový sport.

Zbylé tři fotbalové kluby z regionu – SK Uničov, 1. HFK Olomouc a FK Mohelnice, které hrají mezi dospělými stejnou soutěž jako Prostějov, ovšem na tento dotační balík peněz nedosáhnou. Příští rok si tak budou muset vystačit s krajskými příspěvky v rozmezí od 200 do 350 tisíc.

„1. SK Prostějov má naprosto jednoznačně vrcholová střediska, mládež, která se v podstatě rovná Sigmě Olomouc a která hraje na rozdíl od Uničova, Mohelnice a HFK Olomouc nejvyšší soutěže,“ řekl k tomu náměstek.

Střet zájmů ohlásil, pak pro dotace zvedl ruku

Celá záležitost má ještě další rozměr, jenž se týká hlasování o sportovních dotacích na krajském zastupitelstvu, které ve věci rozhoduje s konečnou platností. Jura před zmíněným hlasováním dostál zákonné povinnosti a oznámil kolegům, že je v dané věci ve střetu zájmů, následně ovšem materiál ohledně podpory sportu, ve kterém figuruje i SK Prostějov, podpořil.

Zákon tím sice neporušil, má to však své ale.

„To, že pan náměstek v dané věci hlasoval, je špatně. Já se na obci snažím spekulacím, že z veřejných zdrojů podporuju vlastní zájmy, vyhnout. A to tak, že organizacím, ve kterých působím, navrhuju podporu nižší než ostatním,“ řekl starosta Dolních Studének a opoziční krajský zastupitel Radim Sršeň z uskupení STAN+PRoOl.

Jura si ovšem za svým rozhodnutím hlasovat stojí. „Pokud bych to neudělal, nepodpořil bych dotace pro všechny kluby. To by mi přišlo nefér,“ uvedl. Na podobné případy přitom legislativa pamatuje – umožňuje politikům požádat o oddělené hlasování. To však náměstek neudělal.

„Původně jsem o tom uvažoval a také bych to udělal, pokud by někdo v plénu měl s mým působením v 1. SK Prostějov problém. Nenastalo se tak, tak jsem to nechal být,“ uvedl.

Protikorupčního sdružení: Lze mluvit i o klientelismu

Podle předsedy protikorupčního sdružení Oživení Martina Kameníka se Jura zachoval „zcela evidentně neeticky“.

„Jeho podjatost oznámením střetu zájmů nezmizela. Naopak svým hlasem pomohl klubu, na jehož podpoře má zájem. A možná, což je ale jen spekulace, bychom mohli mluvit i o klientelismu v tom smyslu, že by si mohl podporou klubu kupovat politickou přízeň místních voličů či straníků,“ zdůraznil Kameník.

Náměstek jakoukoliv souvislost mezi funkcí ve vedení kraje a navýšením dotací „jeho“ klubu popírá.

„To jednoznačně odmítám. Stojím si za tím, že příspěvek je naprosto transparentní. Není to nic, za co bych se měl jakkoliv cítit provinile, že bych si něco nahrával do kapes.“