Lidé z příhraničí stále nakupují v Polsku, ne vše ale vyjde levněji

18:06

Nákupní výlety do Polska jsou mezi obyvateli příhraničí stále populární. Platí to i pro sever Olomouckého kraje navzdory tomu, že řada potravin je levnější v obchodech na české straně. Ukázalo to šetření statistiků z první poloviny loňského roku.