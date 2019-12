Malé strany se nedohodly, společná kandidátka v Olomouckém kraji nebude

Začátkem října oznámili zástupci KDU-ČSL, Zelených a TOP 09, že se dohodli na předvolební spolupráci. Do krajských voleb, které by se měly konat za necelý rok, půjdou zástupci těchto stran na společné kandidátce pod značkou Koalice pro Olomoucký kraj. Před pár dny do svazku vstoupilo ještě lokální hnutí ProOlomouc.

Jde však pouze o torzo z původní plánované široké koalice šesti stran a hnutí, která se od jara formovala mezi středovými stranami v Olomouckém kraji.

Jednání o široké koalici pro krajské volby probíhala řadu měsíců. Podle původních představ by ji tvořili zástupci Pirátů, Starostů a nezávislých (STAN), KDU-ČSL, Zelených, TOP 09 a ProOlomouc.

Hlavní snahou bylo vytvořit silnou kandidátku, jež by měla šanci konkurovat velkým stranám, které doposud na kraji vládly (ANO, ČSSD, ODS).

Vznik velké koalice torpédovali jako první Piráti...

Plány na vznik široké koalice nakonec jako první odstřelili Piráti, kteří oznámili, že pro ně je takto nastavená spolupráce neprůchozí, a od jednání odstoupili.

„Já jsem od počátku upozorňoval kolegy na to, že u nás Pirátů tato varianta nemá velkou podporu a že to asi neprojde. Chtěli jsme jednat o jiných podobách,“ říká krajský lídr Pirátů Petr Kapounek.

To potvrzuje i hlavní vyjednavač KDU-ČSL Ivo Slavotínek. „U Pirátů bylo od počátku znát, že o myšlenku společného postupu nemají zájem. Jednání, která jsme vedli od jara, však nebyla zbytečná. Poměrně dobře jsme se poznali a urazili velkou cestu k případné budoucí spolupráci,“ uvedl Slavotínek.

Právě mezi KDU-ČSL a Piráty bylo největší tření. „Je pravda, že z těch šesti subjektů, se kterými jsme jednali, tak s Piráty byl ten průnik názorů nejmenší a nefungovala ta chemie mezi lidmi,“ tvrdí Slavotínek.

Podle Kapounka byl hlavní problém v tom, že se nemohli posunout v jednáních dál.

„Na začátku jsme si schválili nějaká východiska, jako ze které strany by byl lídr či jaké by byly síly v koalici. Když už jsme to považovali za uzavřené, tak se to znovu otevřelo,“ říká.

...a poté přišlo překvapení ze STAN

Jednotlivé strany však nezastírají především překvapení nad tím, že v jednáních následně nepokračovalo ani hnutí STAN.

„Já jejich dosavadnímu postupu nerozumím. V Olomouckém kraji spolupracujeme od nepaměti a zdálo se nám to spojenectví logické. Nikdo z nás to nechápe,“ diví se Slavotínek.

Podle hnutí STAN odchodem Pirátů ztratila široká koalice smysl. „My jsme širokou koalici velmi podporovali, ale jednání nakonec ztroskotalo na Pirátech. Když odešli, tak bez nich taková koalice nedávala smysl,“ popisuje hlavní vyjednavač STAN Radim Sršeň.

Právě s Piráty přitom STAN krátce po ukončení jednání o široké koalici zahájili vlastní debatu o možném spojenectví. Případná dvojkoalice Piráti a STAN, následně doplněná o ProOlomouc, však nakonec opět narazila. Členská základna Pirátů nedala spolupráci zelenou.

Nakonec i v samotném STAN si před několika dny odhlasovali, že do voleb půjdou s vlastní kandidátkou, doplněnou případně o některá lokální hnutí, a ke koalici se nepřidají. Podle Sršně byla nálada některých členů ovlivněná i dřívějšími negativními zkušenostmi v lokální politice se stranami zastoupenými v Koalici pro Olomoucký kraj.

„V mnoha případech bylo to rozhodnutí spíše pocitové. Hrály nějakou roli i zkušenosti z minula,“ tvrdí s tím, že on sám byl ovšem od počátku pro spolupráci.

Cílem bylo změnit rovnováhu sil

Mezi jednotlivými frakcemi většinu času oscilovalo hnutí ProOlomouc. Původně bylo blízko podepsání memoranda s KDU-ČSL, Zelenými a TOP 09, z olomoucké politiky má však blíže k Pirátům a STAN, takže když byla na spadnutí trojkoalice, drželo se spíše této varianty.

Podle Vojtěcha Pospíšila, vyjednavače z ProOlomouc, se hnutí po definitivní stopce od Pirátů přiklonilo k původnímu spojenectví s Koalicí pro Olomoucký kraj.

„My jsme od počátku podporovali integraci menších stran a hnutí směrem k velké koalici. Pro STAN jsou i přes výsledek jejich hlasování dveře stále otevřené. Snažíme se vytvořit sílu proti současné moci,“ říká Pospíšil.

To ostatně zdůrazňují i další členové koalice. Zároveň však dodávají, že nejde o anti-ANO koalici.

„Chceme změnit situaci v Olomouckém kraji, ať už tady vládne ANO, nebo kdokoliv jiný, koho my spojujeme například s korupčními kauzami napojenými na prostějovský tenis a ulívání peněz,“ tvrdí Aleš Jakubec z TOP 09.

Politolog: Koalice mohla vyhrát, ale těžko by hledala spojence

Podle Jakuba Lyska z katedry politologie Univerzity Palackého by měla široká koalice potenciál vyhrát volby.

„Je ale možné, že ostatní strany by ji pak obešly a vládly bez ní. Lámalo by se to na ODS,“ analyzuje.

Podle Lyska může fungovat model, kdy se STAN přeci jen spojí se širokou koalicí, zaměří se na venkov, Piráti na města, a tak mohou získat více hlasů než v jedné obří koalici.

„Dá se očekávat, že v zastupitelstvu pak stejně budou spolupracovat,“ říká.