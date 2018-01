Zapomnělo se na lidi, zlobí se starostové kvůli jízdním řádům autobusů

Když před šesti lety vznikala organizace s krkolomným názvem Koordinátor integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje (KIDSOK), dalo si její vedení mimo jiné za cíl sejmout z obcí břímě „ladění“ jízdních řádů. Jenomže jak ukázala razantní změna ve veřejné dopravě na začátku letošního roku, samotný úředník to nemůže zvládnout.

„Úředník vše plánuje tak, aby to dobře vyšlo finančně a časově, ale potřeby lidí nikdo nezohledňuje,“ upozornil například starosta Výšovic na Prostějovsku Jakub Haluza. V dolní části jeho vesnice zůstaly dva dny po vánočních prázdninách stát bezprizorní děti, které nedojely do školy, protože autobus od nového roku vynechává jejich zastávku.

Podobných případů byly hlavně na Prostějovsku a Přerovsku desítky. Stížnosti, kterými lidé zavalili Krajský úřad v Olomouci, už proto stály hlavu šéfa KIDSOK Jaroslava Tomíka. K vykreslení toho, co se v prvních lednových dnech ve městech i na venkově dělo, stačí několik příkladů:

V Tovačově mají žáci a studenti mířící do škol v Přerově autobus posunutý z času 7:05 na 7:13. Jenomže linka objíždějící tři čtvrtě hodiny další vesnice v okolí přijíždí do okresního města až v osm. Většina dětí proto přichází pozdě na vyučování.

Problémy mají také ženy, které pracují v Přerově v supermarketech. Ty si zase stěžují, že nestíhají začátek své směny. Pokud jej stihnout chtějí, musejí do práce vyrazit o dvě hodiny dřív.

Cesta z Olšan do Olomouce trvá nově pětkrát déle

A aby toho nebylo málo, chyběly informace o nových jízdních řádech - práci nového dopravce suplují místní úředníci, kteří narychlo tisknou archy z internetu.

„Mladý člověk si informace najde přes mobil, ale starší lidé, kteří nemají mobil ani přístup k internetu, nemají šanci,“ nechápe starosta Tovačova Leon Bouchal. Na radnici působí dvanáct let a něco podobného ještě nezažil.

„Dřív s námi vždycky jednal buď KIDSOK, nebo dopravci, změny jsme konzultovali dopředu. Letos se to opravdu nepovedlo,“ podotýká Bouchal.

Pikantní je současná situace také v Olšanech na Prostějovsku. Zatímco dříve byli lidé žijící prakticky u dálnice z Prostějova do Olomouce v krajském městě za deset minut, nyní cestují skoro pětkrát déle. Koordinátoři dopravy totiž sloučili dřívější dva spoje do jednoho.

„Dřív jsme si na cestu do Olomouce mohli vybrat spoj Prostějov - Olšany- Olomouc nebo autobus z Lutína přes Olšany, Žerůvky, Bystročice a Nedvězí,“ popisuje starosta Olšan Milan Elfmark.

„Člověk z místní části Hablov sice musel přejít most přes dálnici a nasednout na autobus v Olšanech, ale pak byl za deset minut v Olomouci. Dnes nemusí přes most a může nastoupit už v Hablově, zato pak jede z Olšan do Lutína, z Lutína se vrátí do Olšan, pak jede do Žerůvek, Bystročic, Nedvězí a do Slavonína, odkud slavnostně přijede do Olomouce. Cesta teď trvá 45 minut,“ dodává.

Většinu nedostatků napravíme do konce ledna, slíbil kraj

Po tom, aby mohla obec nahlédnout do nových jízdních řádů, volal Elfmark od loňského června, ale dočkal se podle svých slov až po říjnových parlamentních volbách. Na problémy, které nastanou, upozorňoval marně. Realita po 1. lednu nakonec předčila i jeho nejčernější představy.

„Vymysleli sice nejekonomičtější rozvrh tratí, akorát zapomněli na člověka, který těmi autobusy jede. Uvidíme, co úředníci vymyslí teď,“ poznamenal Elfmark.

Olomoucký kraj, pod který KIDSOK spadá, nejprve na začátku minulého týdne odvolal šéfa dopravních koordinátorů a poté slíbil, že 90 procent problémů vyřeší do konce ledna.

„Při první vlně stížností a připomínek vytvořil KIDSOK novou pracovní skupinu, která se velmi intenzivně snaží vzniklé nedostatky napravovat. Postupně se snaží vracet páteřní spoje, které v tuto chvíli nejvíce chybí,“ uvedl krajský mluvčí Vladimír Lichnovský.

Za problémy stojí i nový systém se soutěžemi na dopravce

Mezi nejpalčivější patří spádovost na trase mezi Prostějovem a Olomoucí. Nápravy by se měly tedy dočkat obce jako Olšany u Prostějova, Bystročice nebo Vrbátky-Dubany, zlepší se i odvoz dětí z Kralic na Hané, Hrubčic či Bedihoště.

V přerovské oblasti se KIDSOK podle Lichnovského snaží co nejrychleji posílit spoje na lince Citov - Brodek u Přerova - Rokytnice - Přerov.

„Za úzké spolupráce s dopravci se snažíme o nápravu na dalších linkách a spojích v těch oblastech, kde především byly změněny trasy, časy a kapacity vozidel. Zde musí KIDSOK zajistit nejen návaznosti, ale především autobusy a řidiče. Nové a ne zcela koncepčně postavené jízdní řády k 1. 1. 2018 budou zaznamenávat v průběhu několika týdnů změny,“ doplnil mluvčí kraje.

Problémy způsobil nový systém autobusové dopravy, s nímž souvisí soutěže na dopravce. Potíže přiznal i odvolaný šéf KIDSOK Jaroslav Tomík. „Nepřesností provázejících spuštění nového systému veřejné autobusové dopravy mělo být daleko méně, než se po 1. lednu v praxi ukázalo,“ uvedl Tomík.