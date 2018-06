Olomoucké parky v létě ožijí filmem, hudbou i pikniky

Hudba, slackline, zpěv

„Kromě zavedených formátů jsme připravili i několik novinek. Už dubnu jsme například inovovali a rozšířili nabídku naši Zaparkuj půjčovny piknikových košů a dek, kterou jsme loni spustili s kavárnou Coffee Library. Momentálně evidujeme kolem desíti výpůjček týdně,“ říká koordinátor Zaparkuj Ondřej Martínek. Na Zaparkuj akcích se objeví také populární slackline prvky, sedací vaky či ringo hřiště. Nově budou každých čtrnáct dní v parcích probíhat workshopy s Olomouckou dílnou. „Kromě našich samostatných akcí nás může veřejnost v nejbližší době potkat i na Běhu pro Paměť národa, na Veletrhu vědy a výzkumu Univerzity Palackého nebo na hudebním festivalu Fingers Up v Mohelnici,“ dodává Martínek. Tam všude představí tým Zaparkuj svou půjčovnu stolních a deskových her, sportovního vybavení a dek. Během podzimu se osvědčený tým studentů zapojí i do organizace Sportovního dne pro seniory, Street Art Festivalu nebo Noci venku, akce přibližující problematiku bezdomovectví.

Ples pod korunami stromů

Stěžejním bodem letního programu zůstane stejně jako loni „Zaparkuj Fest!“. Každou druhou středu počínaje 11. červencem nabídne tento minifestival sportovní odpoledne, aktivity pro děti a workshopy. Večer pak zakončí hudební vystoupení a filmová projekce. To vše v Bezručových nebo Smetanových sadech, jednou pak i na parkánu Uměleckého centra UP (Konvikt). „Kromě olomouckých buskerů se mohou návštěvníci těšit například na kapelu Žamboši nebo písničkářku Lucii Redlovou. V rámci filmového programu dojde během léta na snímky 120 BPM, Woodstock, Nico nebo Tarantinovy Hanebné pancharty,“ vypočítává Martínek.

Tým Zaparkuj ani letos nezapomene na tancechtivé návštěvníky. Těm nabídne dvě swingové tančírny a nově pak i ples. Na počátku srpna by měl totiž pod značkou Zaparkuj proběhnout ve Smetanových sadech ples s názvem „Sen noci olomoucké“. „S nápadem za námi přišla v rámci školního projektu studentka filmové vědy Zuzana Ehrlichová. Nám se moc líbil a k realizaci tak byl jen krok,“ vysvětluje Martínek. Zřejmě první ples pod širým nebem nabídne big band i DJs, workshopy swingu, latinskoamerických i klasických tanců, pohybové a taneční exhibice i bohaté občerstvení.

Aktuální program akcí najdete na zaparkuj.upol.cz nebo facebook.com/zaparkuj