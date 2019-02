V olomoucké zoo se narodily antilopy, kterých v přírodě nezbývá ani sto

Samec pojmenovaný Vilík přišel v olomoucké zoo na svět 28. ledna, samička Laděna o pět dní později.

Zahrada nicméně vyčkávala s oznámením této radostné zprávy do doby, až mláďata překonala nejkritičtější období prvních dní.

„Každé narozené mládě v zahradě je naší radostí, u kriticky ohrožených zvířat lze však říci, že to je radost dvojnásobná,“ okomentovala nejnovější přírůstky zooložka Libuše Veselá.

Začátek chovu antilop adax se na Svatém Kopečku datuje do roku 1987 a v současnosti čítá její stádo sedm zvířat. Mimo jiné se zahrada v roce 1996 v rámci evropského záchranného programu zúčastnila vysazení adaxůzpět do přírody a to do ohraničené rezervace Souss Massa National Park v Maroku, kam poslala tři samce.

Přežít ve vyprahlé pouštní oblasti pomáhá i světlá barva srsti

Počet volně žijících adaxů se v současnosti odhaduje pouze na 30 až 90 jedinců a jsou tudíž zařazení mezi kriticky ohrožené druhy.

Dříve přitom obývali téměř celou saharskou oblast, dnes se však vyskytují pouze na několika málo jejích místech.

Při životě ve vyprahlé oblasti musejí zvířata kvůli hledání pastvy urazit nemalé vzdálenosti, přežít jim mimo jiné pomáhá bílé zbarvení, které odráží sluneční paprsky. V zimních měsících se naopak přebarvují do tmavších odstínů.

„Na udržení populace adaxů ve volné přírodě nese velkou zásluhu Zoologická zahrada Hannover, které náleží i vedení jejich Evropské plemenné knihy. V ní se vedou všechna zvířata a koordinátor záchranného programu bdí nad tím, aby se při křížení nepotkala zvířata příbuzná či z linií, které jsou v populaci příliš početně zastoupeny,“ doplnila mluvčí olomoucké zoo Iveta Gronská.