Vypiplané lvíče zvládlo první veterinární prohlídku, daří se mu dobře

Ani u jediného přeživšího lvíčete nebylo hned jasné, zda bude žít, vše se ale zatím ubírá správným směrem.

„Mláděti se daří dobře, v kotci je s oběma rodiči. Ošetřovatelé zatím do dění nijak nezasahují, proběhla pouze první zběžná veterinární kontrola, protože matka s otcem už občas odejdou z ubikace do venkovního výběhu. Momentálně řešíme, jak návštěvníkům umožnit pohled do jejich stále zakryté ubikace,“ uvedla mluvčí zoologické zahrady Karla Břečková.

V pátek 11. května se v olomoucké zoo narodila hned tři lvíčata, porod ale přežilo jen jedno. Zoo pro něj chtěla udělat maximum, stěžejní bylo, aby matka s mládětem měli klid. Na několik dní tak byl dokonce uzavřený celý pavilon šelem.

Olomoucká zahrada je v odchovu lvů berberských mimořádně úspěšná. Pokud lvíče přežije, bude od roku 1995 už jubilejním dvacátým mládětem těchto v přírodě vyhubených zvířat.

Naposledy zoo slavila dva přírůstky před pěti lety. Bratři Terry a Basty na jaře 2015 putovali do liberecké zoo, druhý jmenovaný loni zamířil do francouzské Zoo du Bois d ́Atilly.