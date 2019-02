Město chce novou smlouvu s HC Olomouc. Za stadion platí tisícovku ročně

O změně v přístupu k hokejovému klubu HC Olomouc (HCO) bude v průběhu letošního roku rozhodovat vedení olomoucké radnice. Jednotlivých bodů, ke kterým budou radní muset zaujmout stanovisko, je hned několik.

Především bude třeba začít od samotného základu – tedy nájemní smlouvy na stadion. Dosavadní podoba dlouhé roky vycházela výrazně ve prospěch HCO.

Za symbolických tisíc korun ročně klub využíval a také provozoval zimní stadion. Všechny příjmy z prodeje a reklamy tak šly na účet klubu. Město ale zároveň platí energie a veškeré provozní výdaje.

„Protože klub vlastní soukromá akciová společnost, jedná se podle našeho názoru o protiprávní poskytování veřejné podpory. Je alarmující, že nájemní smlouva v takové podobě přetrvává už 15 let. Připomínkovali jsme to na zastupitelstvu již v minulém volebním období, náprava však nepřišla,“ upozorňuje opoziční zastupitel Tomáš Pejpek (ProOlomouc).

Nové vedení radnice slibuje změnu. „Ta smlouva nebyla uzavřena úplně šťastně. Ukázalo se, že se měla řešit komplexně,“ říká primátor Miroslav Žbánek (ANO). Jeho náměstkyně Markéta Záleská (ODS) proto dostala za úkol zpracovat úplně novou koncepci vztahů – včetně nové nájemní smlouvy.

Jakou podobu bude mít, ovšem teď není jasné. Záleská zatím nechce nic komentovat.

„Připravuje se komplexní řešení, to je vše, co k tomu zatím mohu říci,“ reagovala stroze na otázky MF DNES.

Placená reklama městských organizací v městské hale

S nájmem však také úzce souvisí „nepřímé“ financování klubu ze strany města. Jak již dříve upozornila MF DNES, propagaci na hokeji si platí městské příspěvkové organizace. Město tím otevřeně obchází zákony a Smlouvu o fungování EU.

Ty upravují veřejnou podporu, která je od roku 2016 možná pouze v režimu de minimis, tedy malého rozsahu a v omezené míře.

Jen v roce 2018 si u HCO městská knihovna, zoo a Moravské divadlo s Moravskou filharmonií zaplatily reklamu ve výši 1,84 milionu korun. Dalších 700 tisíc zaplatilo město a 3,5 milionu dostal klub za reklamu od Olomouckého kraje.

Podle Žbánka musí město i tyto vztahy „narovnat“. „Umím si představit, že budeme standardním marketingovým partnerem klubu. Budeme objednávat loga na dresech, autobusech. Reklama na městskou knihovnu ale nezvýší návštěvnost nebo čtenářskou gramotnost ve městě. Akvapark a zoo z pohledu marketingu naopak může přinést nesporné ovoce,“ míní primátor.

Milionový dluh městu

MF DNES také loni v červenci upozornila na to, že při vyrovnání vztahů mezi městem, HCO a firmami Karla Kuropaty, jež vlastnily pozemky okolo zimního stadionu, vznikl dluh 12 milionů korun.

Tuto částku totiž chtěl Kuropata za pronájem pozemků a chladicího zařízení. Město sumu zaplatilo a s Kuropatou je vyrovnané. Peníze ale od té doby požaduje po HCO coby hlavním uživateli stadionu. Klub nicméně uznává dluh jen do výše 5,7 milionu, tedy přibližně polovinu sumy, s argumentací, že nebyl jediným uživatelem haly.

Zatím však zaplatil pouze dvakrát po 300 tisících. Hlavní splátky předchozí rada města na žádost klubu odložila do konce roku 2018. A nové vedení je nyní opět posunulo.

„Ten dluh bude součástí komplexního řešení. Tím, že klub zároveň stadion provozuje, není naše pozice tak jednoduchá. Musíme jednat ve vzájemné dohodě, a ne ze dne na den zhasnout,“ tvrdí Žbánek.

O tom, že by nové vedení radnice klubu dluh odpustilo, prý však nemůže být řeč. „Žádný dluh nelze ze dne na den odpustit. To musí projít procesem, řešilo by to zastupitelstvo. Ani rada se ale nebavila, že by nějaký dluh odpustila,“ uvedl primátor.

Neznámý majitel, jemuž tečou veřejné peníze

Problematický je také fakt, že ačkoliv je klub příjemcem nemalých finančních injekcí z veřejného rozpočtu, vlastnická struktura není zcela transparentní. Firmu HC Olomouc s.r.o. totiž vlastní akciová společnost Ol-hockey group.

Majoritním akcionářem a statutárním orgánem je Jan Tomajko. Kdo drží menšinový podíl akcií, nelze z veřejných zdrojů vypátrat a Tomajko svého obchodního partnera prozradit odmítá.

V kuloárech se spekuluje, že jím je hazardní magnát Josef Endl, jehož společnost GO4Games patří mezi sponzory klubu.

„My jsme se opakovaně klubu ptali, kdo za něj jedná a kdo za něj rozhoduje. Pokud proti mně sedí někdo, kdo má pravomoci dané z pozice statutárního zástupce, tak po něm nemohu prosazovat, aby mi rozkrýval skutečné vlastnictví,“ tvrdí primátor.

Opozice však nesouhlasí. „Radnice poskytuje HCO ze své dobré vůle veřejné prostředky v nemalé výši. Za takovou štědrost může město bezpochyby žádat o informaci, komu podporu poskytuje,“ oponuje Pejpek. „Transparentnost v nakládání s veřejnými prostředky je úplný základ.“