Olomouc byla loni poprvé krajským městem s nejbezpečnějšími silnicemi

Žebříček bezpečnosti silnic v krajských a okresních městech sestavuje Česká pojišťovna, a to podle takzvaného ČP indexu.

„Vychází ze statistik policie a vyjadřuje úroveň nehodovosti na základě počtu usmrcených a těžce zraněných lidí při dopravních nehodách v zastavěné oblasti měst vztaženému k počtu obyvatel,“ popsala mluvčí pojišťovny Ivana Buriánková.

Olomouc, kde loni při nehodách jeden člověk zemřel a čtyři utrpěli těžká zranění, si prvenství ve výsledcích za pololetí i celý rok připsala vůbec poprvé až nyní v žebříčcích za loňský rok. Doposud byla nejlepšími umístěními tři druhá místa, několikrát se ale ocitla i na chvostu v rozmezí 9. až 11. místa. Za rok 2017 byla sedmá.

„Myslím si, že k nynějšímu výsledku přispělo, že město má konečně strategický plán rozvoje dopravy a řídí se jím. Jednou z důležitých položek je třeba řešení tras pro cyklisty. Pořád to není dokonalé, ale udělalo se hodně pro oddělení cyklistů od automobilové dopravy. Což je velmi prospěšné, výrazně to eliminuje rizikové situace mezi těmito účastníky provozu,“ komentoval nejlepší ČP index Olomouce dopravní expert a krajský koordinátor BESIP Miroslav Charouz.

„Udělala se také na mnoha místech nová vozovka, vylepšilo se řešení některých křižovatek či dopravního značení. To vše se pak projeví na celkovém výsledku,“ dodal.

Nejtragičtější nehoda se stala až za okrajem města

Charouz stále vidí prostor pro zlepšení, a to mezi samotnými řidiči. „Kdyby byli disciplinovanější, mohla být statistika nehod i jejich následků ještě lepší. Pořád tu máme nešvary, jako je jízda na červenou, nedávání přednosti nebo agresivní jízda. Ve městě jako Olomouc je to přitom úplně zbytečné, ale jde o zdroj mnoha nehod,“ nastínil dopravní expert.

Nejbezpečnějším městem podle žebříčku nehod se Olomouc paradoxně stala za rok, ve kterém se na jejím okraji stala jedna z nejtragičtějších nehod v posledních letech.

Na konci března na silnici z městské části Nové Sady do čtvrti Holice, ovšem v úseku, který už se nachází mimo území města a tudíž se do indexu bezpečných městských silnic nezapočítává, řidič jedoucí s více než dvěma promile alkoholu narazil do aut před sebou a jedno z nich se tak dostalo do cesty protijedoucímu vozu, v němž vezla řidička tři děti.

Dvě z nich zemřely, řidička, třetí z dětí a Josef Ondrýsek, který nehodu zavinil, skončili se zraněními v nemocnici. Viníka, který byl v minulosti už třikrát potrestaný za jízdu v opilosti, soud nakonec poslal do vězení na 8,5 roku.

Jeseníku zkazila výborné umístění a titul skokana jediná nehoda

Kromě Olomouce si oproti loňskému roku výrazně polepšila i všechna okresní města. Nejlepší Prostějov skončil devátý, což znamená oproti výsledkům za rok 2017 posun o dvanáct míst, skokanem je pak patnáctý Šumperk, který v předchozím ročníku skončil až v poslední, šesté desítce. Na 25. místě je Přerov, jenž byl o rok dříve dvaačtyřicátý, a Jeseník obsadil 32. příčku, čímž se zlepšil o 22 míst.

„Jeseník trochu doplácí na to, že je městem s velkým pohybem turistů. To klade zvýšený nárok na silniční síť, značení, ukazatele nebo třeba přehlednost křižovatek, protože tam ulicemi jezdí více lidí včetně cizinců, kteří to tam vůbec neznají. Ale jdou tam správnou cestou, věnují se přechodům nebo třeba trasám pro cyklisty,“ míní Charouz.

V případě nejsevernějšího okresního města je celoroční výsledek lehkým zklamáním, v pololetí byl totiž Jeseník v elitní skupině nejbezpečnějších měst se stejným skóre a současně držel titul města s největším zlepšením. Výsledek mu pokazila jediná nehoda s jedním vážně zraněným účastníkem.

„Při malém počtu vážných nehod stačí právě i jediná a rázem je výsledek v žebříčku výrazně horší. Narážíme už na to, že stav silnic z hlediska rizika nehod je dobrý, zato s řidiči je stále problém. Pak jsme třeba svědky toho, jak se na opravených cestách „závodí“, a paradoxně tak někdy zlepšení stavu silnice vede k více nehodám,“ podotkl Charouz.