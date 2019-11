Olomoučané nechtěli u trati podchod, nakonec zkratku nejspíš přehradí zeď

Na plánech podchodu, který měl sloužit místo loni zbourané ocelové lávky, město pracovalo donedávna. Nyní už to ale neplatí.

„Podchod měl nahradit zrušenou lávku, lidé ho ale nechtějí. Rada města na základě projednání celé situace v odborných komisích od přípravy stavby podchodu ustoupila,“ uvedl mluvčí radnice Pavel Konečný. Protihluková stěna je tak nyní jedinou možnou stavbou, o níž se ve spojitosti se zdejší tratí jedná.

S náhradou za lávku u ulic Václavkova a Na Trati, která lidem sloužila od roku 1984, politici kvůli úsporám nejprve ani nepočítali.

Ke změně názoru je přiměli lidé ze tří blízkých čtvrtí, kteří sepsali petici. Lávka totiž představovala jedinou „legální“ cestu přes trať v dlouhém úseku mezi hostincem U Anči a křižovatkou u železniční stanice Olomouc město.

„Bydlím v ulici Na Trati přes šedesát let, lávka byla nejkratším a nejbezpečnějším spojením s centrem,“ uvedla na webu petice24.com jedna z místních Dagmar Dohnalová.

Lidé tak po zboření lávky i za cenu rizika chodili přímo přes koleje, posléze časem dokonce prostříhali plot, jejž radnice podél trati nechala natáhnout.

V petici pak požadovali buď novou lávku, nebo malý bezbariérový přechod pro pěší i cyklisty s výstražnými světly. Podobný stojí třeba u Flory.

Současné vedení města však mělo jinou představu, přičemž se odvolávalo na jednání se Správou železniční dopravní cesty (SŽDC).

Ta radnici již dříve upozornila, že by se při vybudování přechodu musel položit nový kabel, jenž by vedl až na olomoucké hlavní nádraží.

„A to představuje navýšení původních nákladů až o dalších deset milionů,“ vyčíslil primátor Miroslav Žbánek s tím, že by nový přejezd se závorami byl novým zdrojem hluku, jeho provoz a údržba by navíc spolykaly další peníze.

Peníze jsou v případu rozhodující, což město připustilo, už když odmítlo novou lávku.

„Je nereálná kvůli vysokým nákladům a novým, přísnějším normám, které by vyžadovaly například bezbariérovost takové stavby,“ uvedl na jaře Michal Folta z tiskového oddělení magistrátu.

Prioritou města tak byl stále podchod. „SŽDC zopakovala, že za jediné bezpečné a vhodné řešení považuje vybudování podchodu,“ podotkl primátor.

SŽDC nemá námitky ani proti nové lávce

V tomto se ovšem se správou železnic zcela neshodne. Její mluvčí Marek Illiaš v reakci na dotazy MF DNES uvedl, že podchod by sice byl nejvhodnějším, nikoli ale jediným možným řešením.

„SŽDC nemá žádné námitky k vybudování nové lávky, přestože část obyvatelstva ji nevyužívala a trať prokazatelně přecházela zvláště nebezpečným způsobem,“ poznamenal Illiaš. Případnou stavbu lávky i pochodu by však podle něj musela platit Olomouc.

O vztyčení nízké protihlukové stěny už SŽDC se Žbánkem jednala. Zda nakonec bude na rozhraní Hejčína a Nové Ulice stát, ale ještě definitivně rozhodnuto není.

„V současnosti zjišťujeme technické možnosti a přínosy takové stavby,“ popsal Illiaš.