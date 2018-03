VIDEO: Lodě, vláčky, auta či tank. Výstava For Model láká malé i velké

Šestnáctý ročník prodejní výstavy se koná v pavilonech A a E. Část prvně zmiňovaného se stala vodní plochou s kotvištěm pro bitevní lodě a ponorky, další plocha je nyní autokrosovou dráhou pro autíčka. K vidění je ale i vojenská technika včetně jednoho unikátu.

„Jde o jediný exemplář tanku Praga AH-IV-R z roku 1938, který spolu sedm let sestavovali pan Luděk Fiala z Bohuňovic se švagrem Lubomírem Smolinským. Na venkovní ploše před vstupem do pavilonu A dále bude polní dělo Krupp z roku 1896, ruský protitankový kanon z roku 1937 či vojenské auto Austin 2 z roku 1915,“ nastínila mluvčí výstaviště Michaela Nováková.

„Novinkou letošní výstavy je také playzone, kde se každý může stát pilotem nejrychlejších aut, zahrát si turnaj formou počítačové hry či se přenést do virtuální reality“, doplnila koordinátorka akce Dagmar Maixnerová.

Kromě všemožných hraček pro malé i velké či modelů jsou vystaveny také například gramofony, magnetofony, historické kočárky a panenky z let 1880 až 1920. Návštěvníci také mohou zamířit na expozici o československých penězích či o stavebnici Lego.

V rámci akce je navíc v sobotu také vypraven nostalgický vlak, který potáhne nejstarší provozuschopná parní lokomotiva v České republice Kocúr z roku 1898 z olomouckého muzea Českých drah, které bude o víkendu také otevřeno.

„Vlak bude odjíždět z hlavního nádraží v 9:30, 11:30 a 13:30 na trasu přes stanice Nová Ulice, Olomouc město a Řepčín, odkud bude vyjíždět zpět v 10:10, 12:10, a 14:10,“ shrnula Nováková.

Výstava je v sobotu otevřena od 9 do 18 hodin, v neděli skončí o hodinu dříve. Základní vstupné je 80 korun, senioři a děti od šesti do patnácti let platí polovinu, nejmladší děti a zdravotně postižení mají vstup zdarma.