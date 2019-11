Věstonická venuše dorazila do Olomouce, střežili ji policisté se samopaly

Zřídka vystavovaná zhruba třicet tisíc let stará soška bude v Olomouci k vidění dvanáct dní od středy do neděle 8. prosince. Zdejší muzeum o jejím zapůjčení jednalo zhruba tři roky.

„Jsem přesvědčen, že neexistuje v České republice známější žena, než je Věstonická venuše. Pro Vlastivědné muzeum v Olomouci je velkou poctou, že může tento patrně nejdražší archeologický nález představit veřejnosti,“ uvedl ředitel muzea Břetislav Holásek.

Je to vůbec poprvé, co je 11,5 centimetru velký originál Věstonické venuše v Olomouci k vidění. Původně sem měla být z bezpečnostních důvodů přepravena policejním vrtulníkem, plán ale nakonec zhatilo počasí.

Sošku do Olomouce přivezl vedoucí ústavu Anthropos Moravského zemského muzea Petr Neruda v nové hermeticky uzavřené schránce. Na výstavě je umístěna ve speciální vitríně s neprůstřelnými skly, kromě kamer a čidel je součástí ostrahy i nepřetržitý dohled.

Originál Věstonické venuše přitom bývá vystavený skutečně málokdy, jedenáct a půl centimetru vysoká soška z pálené hlíny je vzhledem ke své hodnotě, stáří i stavu většinu času ukrytá v trezoru na utajovaném místě. I ve stálé expozici Moravského zemského muzea je ve vitríně pouze její věrná kopie.

Naposledy si venuši mohli lidé v České republice prohlédnout v roce 2014 při velké výstavě k výročí 200 let muzejnictví, v roce 2013 byla velkým lákadlem v Londýně na výstavě Ice Age art – arrival of the modern mind (Umění doby ledové: Zrození moderní mysli) v Britském muzeu.

Šlo ovšem o výjimku, odborníci pečující o památku nevyčíslitelné historické hodnoty nalezenou 13. července 1925 v Dolních Věstonicích na jižní Moravě totiž nechtějí, aby se vystavovala častěji než jednou za pět až osm let.