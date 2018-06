Úspěšný olomoucký veslařský klub ohrožuje stavba protipovodňové ochrany

Před dvěma týdny si olomoucká veslařka Emma Benýšková na krk pověsila zlatou medaili na juniorském mistrovství Evropy ve francouzském Gravelines.

Vychovat evropskou šampionku je jistě výjimečný počin, pro olomoucký veslařský klub však rozhodně ne ojedinělý. Předloni slavil tři juniorské mistry světa a je nejúspěšnější na Moravě. To vše ale už brzy může být minulost.

„Pokud do podzimu nezajistíme náhradní veslování, tak to během dvou let může znamenat zánik klubu,“ tvrdí otevřeně Martin Dostál z vedení veslařského klubu.

O tom, že koryto Moravy čeká mnohaletá přestavba, věděli všichni i v Tělovýchovné jednotě Lodní sporty, jež sdružuje Veslařský a Kanoistický klub. Bylo jasné, že musí zavčas najít náhradní vodu k trénování, a proto zástupci Veslařského klubu začali před více než rokem připravovat přesun ke štěrkovně u Grygova.

Podle krajského územního plánu tu má ostatně v budoucnu po ukončení těžby vzniknout klasický dvoukilometrový veslařský kanál. Jižní jezero má v tuto chvíli zhruba polovinu délky a už v roce 2010 se zde v rámci revitalizace během těžby počítalo s cvičnou veslařskou dráhou.

„První jednání proběhla v prosinci 2017 a v lednu 2018 a od začátku byl přístup štěrkoven vstřícný. Všechno byla džentlmenská dohoda,“ vysvětlil Dostál.

Hala za 400 tisíc už měla stát, zatím ale leží u výrobce

V klubu se rozhodli začít budovat u grygovského jezera zázemí a připravili betonové patky pro budoucí halu na uskladnění lodí.

„Máme objednanou a zaplacenou zálohu za montovanou halu v ceně 400 tisíc, kterou jsme plánovali v Grygově postavit. Ta je momentálně složená u výrobce a čekáme, kdy ji budeme moct smontovat a využívat,“ prozradil Dostál.

Právě v tom je příčina všech problémů, protože veslaři doufali, že v tuto chvíli už bude hala dávno stát a první lodě snad i brázdit jezero u Grygova. Jenže nic takového se neděje.

„Současná situace je taková, že nejsou dořešené nějaké papírové záležitosti, které má na starosti štěrkovna a na základě toho tam nemůžeme žádné práce a budování provádět. Momentálně tedy čekáme, kdy dostaneme svolení, abychom tam mohli náš provizorní areál vybudovat,“ doplnil Dostál.

MF DNES kontaktovala předsedu představenstva společnosti Štěrkovny Olomouc Aleše Vítka, ten se ale odmítl k celé záležitosti vyjádřit s tím, že ji nechce řešit přes média.

Nejúspěšnější moravský klub má lodě uložené na louce

Jenže zatímco jedna stavba u Grygova ještě nezačala, druhá v Olomouci už ano, a tím se veslaři ocitli téměř na suchu. Původně totiž měli od radnice přislíbené, že až do konce června budou moci využívat část koryta Moravy u své loděnice, jenže po předání stavby bylo všechno jinak.

Stavební firma podle klubu dohodu nedodržela a jak popisují veslaři, jeden z prvních kroků, který dělníci budující protipovodňová opatření učinili, bylo důkladné zamezení vodákům v přístupu k vodě.

„V tu chvíli nám velmi pomohlo město, které nám dalo k dispozici louku u Hradiska, kde teď máme lodě. Sice jsme kvůli tomu museli najmout hlídací službu, ale aspoň můžeme trénovat. Jenže jen do konce června – a co bude dál, nevíme,“ líčí trenérka Daniela Hlaváčová.

Pohled na lodě uložené na louce jen za drátěným plotem a ponechané povětrnostním vlivům dostává až bizarní obrysy, když si kolemjdoucí uvědomí, že takto se připravuje nejúspěšnější veslařský klub na Moravě.

V červenci klesne hladina, pak bude zbývat jen velké dojíždění

I za těch pár stovek metrů vody od Hradiska k Bristolu, na kterých musí zvládnout trénink, jsou v klubu rádi. Na začátku července se totiž kvůli stavbě protipovodňových opatření sníží hladina Moravy a od té chvíle už nepůjde veslovat ani zde.

„Můžeme teď jen čekat, kdy nám štěrkovny dají souhlas, popřípadě iniciovat nějaké společné jednání, nejenom se štěrkovnami, ale také s městem a krajem, jak by se situace dala řešit, popřípadě nalézt nějaké náhradní řešení. Ale nás jako veslařský klub už toho moc nenapadá, docházejí nám nápady,“ přiznal Dostál.

Zatím poslední ideou byl dopis adresovaný a doručený radnici a Olomouckému kraji z minulého týdne.

„Uvítali bychom pomoc při jednání se Štěrkovnami Olomouc směřující k urychlenému zajištění dostatečné vodní plochy a minimálního zázemí, potřebného jak pro přípravu našich reprezentantů, tak i našich velmi početných mládežnických kategorií,“ stojí mimo jiné v dokumentu, pod kterým je podepsaný také předseda Českého veslařského svazu Dušan Macháček.

A zdá se, že volání o pomoc radnice znovu vyslyší. „Rada města dala už v dubnu souhlas Štěrkovnám Olomouc s podnájmem části pozemků veslařům na umístění dočasného zázemí. A s jejich zástupci jsem se dohodl, že svolám v nejbližších týdnech společné jednání za účasti veslařů a Štěrkoven. Mým cílem je veslařům pomoci,“ tvrdí náměstek primátora Filip Žáček.

Přijde však pomoc včas? Do konce června zbývají tři týdny, pak veslařům hrozí, že budou muset jezdit za tréninky do Přerova či Otrokovic. To by však nebylo řešení, ale jen začátek konce klubu, který patří k Olomouci už 77 let.