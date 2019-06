Uzavírka odřízne část Olomouce od tramvají a zkomplikuje průjezd centrem

Kompletní uzavírka se týká ulice Palackého v křižovatce s ulicemi Legionářskou, 8. května a třídou Svobody. Stavební práce jsou rozděleny do dvou etap. Při té první naplánované do 17. srpna se dělníci pustí do oprav výhybkového rozvětvení a rovněž i části silnice u kolejí.

Úsek tratě dlouhý 120 metrů čeká oprava v místě od středového křížení na náměstí Národních hrdinů až k přechodu pro chodce v ulici Palackého. Silnice i kolejiště dostanou povrch z žulových kostek, opravy se dočká i stávající asfaltobetonový povrch od přechodu pro chodce až za tramvajové ostrůvky.

Dopravu na odříznuté tramvajové větvi do čtvrti Neředín budou zajišťovat náhradní autobusy označené X. Většina zastávek zůstává beze změny, jen místo ulice Palackého bude fungovat dočasná zastávka u přenosného označníku v sousední ulici Pöttingova.

Cestující mířící do Neředína přitom čeká přecházení. „Jelikož tramvaje budou vedeny pouze na zastávku Náměstí Hrdinů a výlukové autobusy na náhradní zastávku Palackého, cestující budou nuceni pro vzájemný přestup přejít mezi těmito zastávkami vzdálenost přibližně 250 metrů,“ popsala mluvčí olomouckého dopravního podniku Martina Krčová.

„Z tohoto důvodu jsou jízdní řády konstruovány tak, že rozdíl mezi příjezdem a odjezdem autobusových a tramvajových spojů činí zhruba tři až pět minut,“ dodala.

Díky novým vpustím se má snížit hluk vydávaný auty

Po dobu výluky budou tramvajové linky číslo 3, 4, 5 a 6 jezdit beze změny a linka 1 pojede po své trase dle výlukového jízdního řádu.

Tramvaje nesoucí čísla 2 a 7 pak budou nahrazeny kombinovanou linkou s označením X2/7 vedenou po trase Fibichova – Hlavní nádraží – Žižkovo náměstí – Náměstí Hrdinů – Tržnice – Hlavní nádraží – Fibichova a zpět s obsluhou všech zastávek. Linka U bude dočasně zcela zrušena.

Objízdná trasa pro automobilovou dopravu povede po ulici Legionářské, do ulice Hynaisovy a Wellnerovy. V opačném směru z Palackého je vedena do Hynaisovy ulice. Řidiči musí počítat s tím, že semafory na křižovatce budou vypnuté.

Nynější stavební práce navazují na opravy provedené na křižovatce v roce 2017. Mimo jiné budou během nich přidány obrubníkové uliční vpusti, které odvedou dešťovou vodu a zároveň mají také snížit hluk vydávaný projíždějícími auty.

„Hlavním důvodem opravy je špatný technický stav komunikace. Zejména část stávající dlážděné vozovky již nevyhovuje současnému zatížení silniční dopravou. Časté drobné opravy a předlažďování prodlužují životnost povrchu jen krátkodobě a nevedou k odstranění zásadních konstrukčních závad,“ vysvětlil náměstek primátora pro dopravu Martin Major.

Řidiče čeká jízda po objízdné trase ještě o dva týdny déle

Druhá etapa prací se bude od 18. do 30. srpna týkat už pouze dokončovacích prací a dojde i na předláždění části chodníků, což už bude ale omezovat pouze automobilovou dopravu.

„Provozu tramvají se tyto práce již nedotknou, protože opravy v tramvajovém kolejišti by měly být v té době u konce,“ uvedl předseda představenstva Dopravního podniku města Olomouce Jaromír Machálek.

Dopravní podnik společně s městem přijdou opravy celkem na zhruba 22 milionů korun, z toho 19 milionů tvoří část týkající se výhybek a kolejí.