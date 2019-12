Olomoucký útulek pro kočky marně hledá nový domov, čas se mu krátí

O vynuceném stěhování se spolek Pomocné ruce Olomouc, který útulek pro kočky provozuje, dozvěděl na konci léta. Ihned se proto pustil do hledání.

„Najít nové prostory je velmi složité. Nejen, že nás majitelé musí být ochotní do své nemovitosti vzít, ale navíc je nutné přes řízení na stavebním úřadu změnit užívání prostor na útulek, což vyžaduje nový veterinární zákon. To je sice v podstatě jen formalita, ale stejně to lidi, kteří by nám jinak byli ochotní prostory nabídnout, odrazuje,“ shrnula předsedkyně spolku Kateřina Sklenářová.

Další komplikací jsou navíc podle ní finanční možnosti útulku, který udržují v provozu především dary od lidí a firem, a nemůže si proto dovolit platit za nájem příliš vysokou částku.

Spolek se obrátil i na město, to ale podle mluvčí magistrátu Radky Štědré pomoci nemůže.

„Na základě žádosti o pronájem nebytových prostor prověřil majetkoprávní odbor možnosti, ale nenašel žádné prostory, které by splňovaly požadované podmínky,“ řekla Štědrá.

„Potřebujeme prostory v Olomouci, kde by bylo možné vybudovat přepážky k rozčlenění místa, a kde lze vymalovat omyvatelným nátěrem kvůli udržení čistoty. Samozřejmě tam musí být i voda, odpady a topení,“ nastínila základní požadavky předsedkyně spolku Pomocné ruce a současně vedoucí útulku.

Hrozí vystěhování ze dne na den

Útulek mimo jiné provádí také kastrace toulavých koček, aby se v ulicích dále nemnožily, v současnosti ho ale na rozdíl od olomouckého útulku pro psy město nijak nepodporuje ani s ním nespolupracuje. V případě potřeby převáží kočky například strážníci do veterinární ordinace, s níž má magistrát uzavřenou smlouvu.

To by se nicméně podle Štědré mohlo v budoucnu změnit. „Pokud budou dobře nastaveny podmínky, tak nevidíme žádnou překážku dobré spolupráce všech zainteresovaných,“ uvedla.

Nyní však musí zařízení, v němž je přes čtyřicet koček, v první řadě rychle najít nový domov. Hrozí mu totiž, že se bude muset v krajním případě vystěhovat prakticky ze dne na den

„Majitel nám prozatím umožnil tady zůstat, ale je to takříkajíc na dobré slovo, protože už nám skončila i tříměsíční výpovědní lhůta z nájmu,“ popsala Sklenářová.