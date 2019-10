Zkoumáním DNA vědci odhalili původ vzácných ještěrek, přišly ze Slovenska

Po několika letech bádání má tým vedený Milanem Veselým z olomoucké Univerzity Palackého jasno. Díky analýze DNA odhalil, že „české“ zhruba dvacet centimetrů dlouhé ještěrky mají své příbuzné na Slovensku.

Kromě Grygova sídlí tyto ještěrky v opuštěných lomech u Štramberka na Novojičínsku a v lomu Hády na severním okraji Brna.

„Odpověď na otázku, zda ještěrka zední patří v České republice k biogeograficky původním nebo nepůvodním druhům, je podstatná. Může hrát roli při stanovení ochranářských priorit a také při pohledu na historické šíření tohoto druhu,“ vysvětlil účel výzkumu Veselý z olomoucké katedry zoologie.

Se svým týmem tak porovnávali DNA ještěrek z Moravy s těmi, jež žijí na Slovensku a také na Balkáně. Ukázalo se, že ještěrky ze všech tří tuzemských oblastí mají vazby na sousední zemi. Konkrétně jde o populace, jež žijí u řeky Váh a na středním Slovensku.

U Grygova by za náhlým objevením mohlo být i umělé vysazení

Do České republiky se odsud tito plazi podle vědců dostali při dřívějších změnách klimatu. Odborníci se proto přiklonili k verzi, že ještěrky zední v minulosti na českém území už žily a jejich nyní izolované populace jsou blízce příbuzné těm z nedalekého Slovenska. Na jeho území pak už z jihu Evropy zasahuje souvislý pás teritoria, na němž tento plaz žije.

„Přímo u nás tedy nemáme zcela nepůvodní ještěrky, jež by pocházely z Itálie či jiných oblastí Středozemí, jako je tomu na řadě míst v Rakousku, Německu, Švýcarsku, Francii nebo Velké Británii,“ porovnal Veselý.

Pokud tak ještěrky zední v dávné minulosti z území nynější České republiky zmizely a poměrně nedávno se tady díky rozšíření z blízkých lokalit opět uchytily, zapadají do kontextu středoevropské přírody.

„Měly by být proto chráněny zákonem,“ shrnul Veselý.

Konkrétně u grygovského lomu ovšem stále zůstává malý otazník. Vědci zde totiž nevyloučili ani variantu, že sem ještěrky někdo před několika málo lety uměle vysadil.

Již od 60. let jde totiž o místo, kam často vyráží zoologické exkurze studentů i pedagogů z olomoucké univerzity. Byla by to tak skutečně velká náhoda, kdyby tamní početná komunita ještěrek takovou dobu unikala jejich pozornosti.