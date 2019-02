Firmám chybí „ajťáci“, olomoucká univerzita proto výrazně rozšíří IT studia

„Chceme podstatně rozšířit studijní možnosti a tím ke studiu přivést kvalitní uchazeče. Ve spolupráci s firmami rozšiřujeme nabídku moderních předmětů,“ uvedl vedoucí katedry informatiky Radim Bělohlávek.

Olomoucká informatika patří k těm s nejdelší tradicí v České republice, funguje už zhruba 40 let. Absolventy vychovává v sedmi studijních programech. Nově chce zavést specializace jako programování a vývoj softwaru, informační technologie, umělá inteligence a obecná informatika. Otevřít je hodlá v nejbližším termínu, tedy už v roce 2020.

„S nástupem nových technologií, rozvojem digitalizace a robotizace se dramaticky proměňují potřeby pracovního trhu. Obrovsky vzrostla poptávka po absolventech různých typů informačních technologií,“ říká prorektor pro vnější vztahy Univerzity Palackého Petr Bilík.

„Na tento trend zareagovaly promptně mnohé tuzemské univerzity a přizpůsobily mu jak náplň studia, tak počet přijímaných studentů. Univerzita Palackého nechce zůstat stranou,“ dodává.

Mnoho studentů skončí už v prvním ročníku

Před dvěma lety vysoká škola dokonce zvažovala, že kvůli nedostatku absolventů IT zřídí samostatnou fakultu zaměřenou na tento obor. Nakonec se vydala jednodušší cestou rozšíření možností studia na katedře informatiky přírodovědecké fakulty. Na tu se ročně zapíše přes tisíc studentů, ne všichni ale dostudují. Do firem tak nastoupí jen pár stovek absolventů.

„Přírodovědné a technické obory jsou náročné, zvlášť do těch informatických se často hlásí lidé, kteří mají trochu zkreslenou představu o tom, co informatika obnáší. Zejména z tohoto důvodu řada studentů odpadá hned v prvním ročníku,“ vysvětlil Bělohlávek.

Jak upozornila prorektorka univerzity Hana Marešová, problémem v regionu je i to, že řada studentů informatiky už během studia získává velmi dobře placenou práci, a to často ve velkých nadnárodních firmách mimo Olomoucký kraj. I proto mají místní podniky velký problém odborníky najít.

Potvrzují to zkušenosti firem. „Každým rokem hledáme tři až čtyři absolventy IT. Důležití jsou pro nás především vývojáři softwaru. Z našich zkušeností s absolventy různých vysokých škol vyplývá, že studované předměty by měly více reflektovat nejnovější technické a technologické trendy,“ sdělila Lucie Klásková, ředitelka lidských zdrojů přerovské firmy Meopta – optika.

Lidé z firem už na škole přednáší či vedou závěrečné práce

Zaměstnance často těžko shání i společnosti, které se na IT zaměřují. „Když hledáte specialistu, většinou na trhu není, proto rozšiřování IT oborů na univerzitě vítám,“ řekl Ondřej Kašpar, jenž vede olomouckou pobočku zlínské firmy Edhouse.

Ta se zaměřuje hlavně na vývoj softwarů a právě vývojáře shání nejčastěji. Momentálně cílí na místní odborníky, kterým už se nechce dojíždět za prací například do Brna.

„Lákáme je na kvalitní vnitřní kulturu, atmosféru, balíček benefitů, až nadprůměrný plat a také zajímavé projekty,“ doplnil Kašpar.

Katedra informatiky na univerzitě spolupracuje asi se třiceti regionálními firmami. Studenti pod vedením odborníků z těchto společností píší například bakalářské práce, řada firemních expertů na Univerzitě Palackého přednáší.

„Byl bych rád, aby moderní informatické předměty vyučovali zástupci firem ještě ve větším rozsahu než v současnosti,“ přeje si vedoucí katedry Bělohlávek.