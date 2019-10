Olomoucká univerzita porušila zákon při prodeji své historické budovy

Problémem je, že prodej nemovitosti neprojednal akademický senát, což nařizuje zákon o vysokých školách.

„Kupní smlouva je podle právního rozboru platná, bylo by ale pochybením na straně univerzity, že všechny její vnitřní procesy neproběhly tak, jak měly. Doporučil jsem proto panu rektorovi prodej přerušit a kupní smlouvu senátu ještě předložit,“ řekl předseda Akademického senátu Univerzity Palackého (UP) Jiří Langer.

Transakci se podařilo zastavit jen pár dní před dokončením převodu vlastnického práva. Město v souladu s kupní smlouvou dalo návrh na vklad do katastru nemovitostí už 30. srpna, zákonná dvacetidenní lhůta tedy již vypršela.

„Řízení je pozastaveno a prodej je stále v procesu. Schválila jej Správní rada UP a projednal senát fakulty tělesné kultury. Na univerzitním senátu bude projednán 16. října,“ sdělila k věci mluvčí univerzity Gabriela Sýkorová Dvorníková. Na otázku, kdo je za chybu zodpovědný, již neodpověděla.

Předseda senátu Langer uvedl, že formálně je odpovědný rektor Jaroslav Miller, který je také podepsaný pod kupní smlouvou. Je však přesvědčený, že šéf univerzity je v celé záležitosti nevinně.

„Rektor nemůže znát všechno. Za zlé to mám spíše lidem, kteří mu kupní smlouvu předložili k podpisu dříve, než měli,“ podotkl Langer, byť i zde má pochopení.

„Správní rada UP prodej projednala a doporučila loni v květnu. To byla doba, kdy jsme zrovna doplňovali jednací řád senátu o popis procedury, jak mu tyto věci předkládat. Do té doby to bylo upraveno pouze zákonem. To ovšem univerzitu nezbavuje odpovědnosti, že senátem to projít mělo,“ shrnul.

Město nyní nechává na škole, jak se nakonec prodej vyvine. „Věci, které se kolem toho udály, považujeme za ryze vnitřní záležitost univerzity. Nicméně pokud by to mělo mít dopad na dokončení transakce, jsme připraveni jednat o všech variantách včetně revokace prodeje,“ uvedl primátor Miroslav Žbánek.

Jak zdůraznil, město objekt známý také pod původním německým názvem turnhalle, což v překladu znamená tělocvična, nepotřebuje. Kupuje ho proto, aby majetkoprávně scelilo území kolem zimního stadionu poté, co odkoupilo ostatní pozemky.

„Jakékoli stavební úpravy v této lokalitě budou zatížené vyjadřováním vlastníků dotčených pozemků. Ten, kdo vlastní turnhallu, by tak byl účastníkem řízení. Nechtěli jsme, aby se to stalo nástrojem nějakých spekulací,“ dodal Žbánek s tím, že si umí představit i možnost, že by město budovu univerzitě vrátilo.

„Pokud by existovala garance, že objekt zůstane v majetku UP a dál se bude využívat ke sportu, což zapadá do tamního prstence sportovišť, tak se nebráníme ani zpětnému převodu. Vím, že uvnitř univerzity nebyl jednoznačný názor na to zbavovat se tohoto majetku.“

Langer si však myslí, že zpětné projednávání prodeje je jen formalita. Ať už se senát vyjádří jakkoli, rozhodující slovo má podle něj správní rada, a ta už na něj kývla.

Historie turnhalle Turnhalle vybudoval na konci 19. století německý tělocvičný spolek Deutscher Turnverein, který v Olomouci fungoval od roku 1862. Turneři si postavili reprezentativní bohatě zdobené sídlo, k němuž patřila i venkovní plocha pro letní cvičení a kluziště, uvnitř byl sál pro bruslaře a v patře největší haly galerie pro 600 diváků. Ve své době šlo v Olomouci o největší stavbu věnovanou čistě sportu. Turneři sídlo užívali až do druhé světové války, za okupace je vystrnadila především Hitlerjugend. Po osvobození a odsunu Němců připadla tělocvična městu. To objekt v červnu 1945 předalo skautské organizaci Junák. Už o rok později však skauti museli pryč, aby byl k dispozici Ústavu tělesné výchovy obnovené UP. Právě v turnhalle vznikl základ dnešní FTK.

To, že s prodejem ne všichni na univerzitě souhlasili, potvrdila i mluvčí školy. „Na fakultě tělesné kultury probíhala několikaletá diskuse. Nakonec převládla většinová shoda opřená o ekonomické parametry,“ řekla Sýkorová Dvorníková.

Pro fakultu začala budova ztrácet na významu poté, co v Neředíně otevřela budovu Baluo a Centrum kinantropologického výzkumu.

„Hynaisova je daleko a provozní náklady by byly pro fakultu vysoké. Navíc se chystá rekonstrukce sportovní haly UP, kde bude více tělocvičen,“ dodala Sýkorová Dvorníková. Univerzita si bude dům pronajímat od města do konce srpna 2022, než skončí rekonstrukce haly.

