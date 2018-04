VIDEO: Do radniční věže uložili Olomoučané pro potomky i pětitisícovku

„Hned při nálezu původního tubusu s archivními materiály jsme se rozhodli, že po dokončení rekonstrukce se vzácné archiválie na střechu radnice vrátí a že k nim přidáme srovnatelný odkaz naší doby,“ popisuje primátor Antonín Staněk.

Původní dokumenty byly v makovici věžičky nad orlojem uložené od posledních oprav v roce 1962.

Byly to zhruba tři desítky česky, německy i latinsky psaných dokumentů a také pamětní mince připomínající korunovaci císaře Františka Josefa I. v roce 1848 v sále olomouckého arcibiskupství. Nejstarší objevené listiny pocházejí z roku 1704, vztahují se k tehdejším opravám krovů.

Valná část těchto věcí se nad orloj spolu s předměty ze současnosti vrátí v úterý 17. dubna, kdy věžičku na střechu vyzvedne jeřáb.

„Původní historické listiny důkladně prozkoumali archiváři. Ve fondu dějin města si nechali jen zlomek obsahu původního nálezu, který nahradili dokonalými fotokopiemi. Většina starých dokumentů se do tubusu vrací v originále,“ doplňuje mluvčí radnice Michal Folta.

Současné vedení radnice tak do špičky věže uložilo mimo jiné statistické údaje o městě, přehled událostí od 60. let minulého století až do dneška, fotografie a také medaile vydané při příležitosti zápisu Sloupu Nejsvětější Trojice na seznam UNESCO či svěcení Jana Sarkandra a návštěva papeže Jana Pavla II. v Olomouci.

Střecha olomoucké radnice ukrývala staré listiny (28. 9. 2017)