Bazilika na Svatém Kopečku kvůli velkým opravám dočasně přišla o oltář

S rekonstrukcí dalších částí areálu vyjde dohromady na 114 milionů korun. Bazilika, jež je navzdory stavebnímu ruchu stále otevřená a koná se v ní i část bohoslužeb, se však nyní musí obejít bez hlavního oltáře.

„Nyní je v Praze v ateliéru, kde na něm pracují restaurátoři. Mramorový základ tu samozřejmě zůstal, ale samotný oltář, což je vlastně dřevěná konstrukce, je prozatím pryč,“ přibližuje svatokopecký farář Bernard Slaboch.

Obnova turisty hojně vyhledávaného barokního areálu na Svatém Kopečku začala loni v létě. Odborníci a dělníci pracují nejen v samotné bazilice, ale například i v prostorách Svatých schodů, v pravém dvorním křídle kláštera, v historických sálech nebo v ambitech za samotným svatostánkem.

Správci areálu z řádu premonstrátů počítají mimo jiné s opravou vnitřních omítek a fasád, s rekonstrukcí oken, dveří či rozvodů elektřiny, topení a osvětlení. Baziliku a její okolí budou chránit nové zabezpečovací a protipožární systémy.

Valnou část prací ovšem mají na starost restaurátoři. Obnovují mnohdy zašlou krásu sochařské výzdoby, obrazů, podlah, vitráží, oltářů a také kazatelny. Vše by mělo být hotové do konce letošního roku, poté se na Svatém Kopečku otevřou pro turisty zcela nové návštěvnické trasy.

Areál bude navíc oproti dřívějšku otevřený po celý rok, díky bezbariérovým úpravám navíc i pro handicapované. Návštěvníci se tak budou moci podívat do opravených sálů, na Svaté schody, do kaple, sakristie anebo do historické knihovny.