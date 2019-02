Cestování vlakem z Olomouce do Šumperka zkomplikuje výluka

Správa železniční dopravní cesty uzavře úsek mezi Újezdem u Uničova a Uničovem příští týden od pondělí do čtvrtka a dále také od 25. do 27. února vždy od 7:20 ráno do tří odpoledne.

„České dráhy proto musejí po dobu výluky všechny vlaky ve vyloučeném úseku nahradit autobusy. S ohledem na delší jízdní doby po silnicích bude náhradní autobusová doprava organizována dle výlukového jízdního řádu,“ uvedla mluvčí dopravce Vanda Rajnochová.

V Újezdu u Uničova budou náhradní autobusy přistaveny na zastávce Újezd, železniční stanice na točně na konci nástupiště.

V Uničově pak na autobusové zastávce Unex, dále pak vedle nádražní budovy a vybrané spoje i na autobusovém nádraží.

Vzhledem k omezenému počtu míst je nutné, aby se případné větší skupiny cestujících jako školní výlety nebo turisté nahlásili Kontaktnímu centru Českých drah alespoň 72 hodin před plánovaným odjezdem, a to na telefonním čísle 221 111 122 nebo na e-mailu info@cd.cz.

„Na tomto pracovišti rovněž poskytneme bližší informace o organizaci dopravy po dobu výluky. Informace najdou cestující také na informačních stránkách o omezení provozu a případné dotazy zodpoví i operátoři zmíněné zákaznické linky,“ dodala Rajnochová.