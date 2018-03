Kontroverzní přístavba muzea má v centru Olomouce vyrůst do šesti let

Místo na takzvané Středoevropské fórum (SEFO) už má muzeum v historickém jádru města připravené ve známé proluce v Denisově ulici. V posledních letech ale stále nebylo jasné, jak bude budova vůbec vypadat. O odvážných vizualizacích zveřejněných v roce 2009 se tehdy hádala celá Olomouc, v roce 2016 se začalo mluvit o nové architektonické soutěži.

Ta je však podle ověřených informací MF DNES už mimo hru. Bude-li se Středoevropské fórum v proluce o rozloze 1 800 metrů čtverečních stavět, tak podle aktualizovaných či mírně upravených původních plánů.

Architekti Jan Šépka a Václav Derner v nich narýsovali moderní progresivní stavbu složenou z pětice „homolí“ s částí pláště z hrubého betonu. Symbolizují pět domů, jež tu v minulosti stály. Uvnitř budou unikátní výstavní prostory pro ojedinělé expozice umění z celé střední Evropy, badatelny či podzemní depozitáře.

Důvod, proč SEFO ještě nestojí, je jednoduchý. Muzeu se před lety nepodařilo sehnat peníze. Vše komplikovaly také machinace s parcelami v proluce. Tu už má ale muzeum celou k dispozici, letos by navíc mohly být i peníze.

Ministerstvo kultury přístavbu zhruba v polovině roku zařadí do návrhu investic spjatých s péčí o národní kulturní dědictví. Pokud jej vláda schválí, může muzeum počítat se stamiliony, jež jsou na stavbu SEFO potřeba. Podle ministerstva jde o 543 milionů.

„V této částce je zahrnuta také rekonstrukce stávající budovy muzea, která bude s budovou SEFO propojena,“ upřesňuje mluvčí ministerstva Simona Cigánková. Samotná stavba by tak přišla na řadu v rozmezí let 2021 až 2024.

Původní návrh vyvolal ostrou debatu, nový se příliš neliší

Ředitel muzea Michal Soukup doufá, že tentokrát do Olomouce stamiliony přitečou.

„Nyní jsme na čelných místech mezi institucemi, které by podporu ze státního rozpočtu mohly získat,“ uvádí.

Ministerstvo také de facto rozhodlo, jak bude SEFO vypadat. Doposud byla na stole původní varianta a také nová architektonická soutěž. Devět let starým plánům kritici vyčítali, že neberou ohled na své okolí a historické jádro Olomouce. Proluka je totiž naproti barokního kostela Panny Marie Sněžné či někdejšího jezuitského konviktu.

O architektonické soutěži se pak začalo mluvit před dvěma lety, přikláněl se k ní i současný ředitel Soukup. Ministerstvo ovšem před časem podle zjištění MF DNES muzeu doporučilo držet se původních plánů.

„Stávající architektonický návrh bude aktualizován v souvislosti s propojením stávající budovy muzea s novostavbou SEFO,“ potvrzuje Cigánková.

Podobu už odsouhlasil i Národní památkový ústav

Jedním z důvodů pro zavržení hledání úplně nové podoby SEFO je fakt, že by se vše vrátilo na úplný začátek.

„Nikdo by nedokázal zdůvodnit, proč se tedy do původní studie vložilo tolik financí, času a energie,“ podotýká architekt Šépka.

Vytvořil už aktualizované vizualizace. Na první pohled je zřejmé, že oproti těm původním přesunul na fasádě ze čtvrté na pátou „homoli“ okno, které je na úrovni kolemjdoucích, a na čtvrtý blok nově umístil výklenek, v němž se budou po čase měnit umělecká díla.

Úplné zavržení původního konceptu by navíc mohlo fórum i vážně ohrozit. SEFO v této podobě už odsouhlasil Národní památkový ústav, a to včetně jeho vědecké rady. U zcela nového návrhu by hrozilo, že jej památkáři odmítnou.

Muzeum nutně potřebuje větší prostory, říká ředitel

Důležitý posun k budování SEFO přitom přijde už letos, kdy muzeum začne pracovat na takzvané projektové dokumentaci.

„Už na to máme od ministerstva kultury přislíbenou dotaci. Předpokládám, že bychom ji v polovině roku mohli získat,“ přibližuje ředitel Soukup.

Sepisování dokumentace zabere kolem dvou let, v původní architektonické studii se přitom může řada věcí ještě zpřesnit, či případně upravit. Soukup ovšem zdůrazňuje, že nejde pouze o vzhled SEFO, ale také o to, že muzeu přinese nové prostory. Už dnes je nutně potřebuje.

„Naše sbírka má zhruba sto tisíc exponátů a hodnotu kolem dvou miliard korun. Jsme opravdu na pokraji našich prostorových možností. Nezbytně potřebujeme na nejbližších padesát let pro Muzeum umění a jeho rozvoj připravit nové zázemí,“ říká ředitel.