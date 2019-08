Spory vědců v Olomouci gradují, ve špičkovém centru je stávková pohotovost

Akademici se už rok přou kvůli vzniku vysokoškolského ústavu, jehož má být RCPTM součástí. Pracovníci centra tvrdí, že čelí neustále se stupňujícímu tlaku ze strany děkanátu. Ten podmínky plánovaného odloučení od začátku kritizuje.

„Vyhlášení stávkové pohotovosti je zoufalým krokem zaměstnanců vyjadřujících obavy o své sociální jistoty, svou budoucnost i budoucnost jednotky, jejímuž rozvoji obětovali velký kus pracovního života,“ napsali vědci z RCPTM ve společném prohlášení.

Situace se podle nich vyhrotila poté, co děkan Martin Kubala v červenci vyhlásil konkurz na ředitele RCPTM. Post dosud oficiálně zastává chemik Radek Zbořil, jemuž bývalý děkan a ředitel druhého přírodovědného centra (CRH) Ivo Frébort prodloužil pracovní smlouvu do září 2020. Podle Kubaly se tím ale nenatáhla pětiletá funkce ředitele RCPTM a jinou možnost než vypsat výběrové řízení neměl.

Zbořil se už několik měsíců potýká s kauzou zmanipulovaných dat ve vědeckém článku, jehož byl spoluautorem. Před prázdninami pověřil výkonem své funkce kolegu Michala Otyepku se zdůvodněním, že se chce věnovat přípravě velkých mezinárodních grantů.

Kromě záruky, že Otyepka povede RCPTM do října 2020, požadují zaměstnanci centra například i to, aby rektorát převedl klíčové vědecké projekty pod svou správu. V případě nesplnění požadavků vstoupí podle prohlášení do stávky. Jakou formou, není jasné. Na písemné dotazy, které si vyžádali e-mailem, neodpověděli.

Vedení univerzity se staví za centra. „V krizovém případě je vedení UP připraveno chránit výkonnost center a udržitelnost jejich projektů jinými prostředky,“ sdělil rektor Jaroslav Miller.

Jak upřesnil prorektor pro vnější vztahy Petr Bilík, pokud to bude nezbytné, vyhoví vedení univerzity požadavkům zaměstnanců RCPTM a převede důležité projekty pod rektorát.