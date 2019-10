Expert na rakovinu opouští kvůli útokům etickou komisi olomoucké univerzity

Kauzy, jimiž se komise v posledních měsících zabývala, se týkají ředitele Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů (RCPTM) Radka Zbořila a šéfa jednoho z tamních oddělení Zdeňka Trávníčka. Oba případy se objevily v době a v souvislosti s přípravou vzniku nového vysokoškolského ústavu, jehož má být RCPTM součástí.

„Výsledky naší časově i psychicky náročné práce, kterými jsem si já a kolegové z etické komise udělali řadu nepřátel, se i přes naše opakované upozornění rozplývají v nedůslednosti při vymáhání plnění rozhodnutí rektora,“ napsal mimo jiné Indrák ve svém rezignačním dopise, který má MF DNES k dispozici. Osobně komentovat své rozhodnutí nechtěl.

„Důsledkem toho jsou i opakované útoky na mě a činnost komise, které všechny členy přinejmenším unavují, u některých již vnímám pocit marnosti,“ dodal dále.

Etická komise je složená z odborníků z jednotlivých fakult Univerzity Palackého (UP). Jde o poradní orgán rektora, ten se jejími závěry může, ale nemusí řídit. Právě v kauzách chemiků z RCPTM se Miller s Indrákem úplně neshodli.

„Profesora Indráka si velmi vážím, děkuji mu za angažmá v etické komisi, nicméně naše názory na výkon spravedlnosti se liší,“ reagoval Miller na rezignaci předsedy.

V kauze upraveného grafu rektor etickou komisi nepodpořil

V kauze ředitele Zbořila jde o grafickou úpravu grafu v článku publikovaném před 12 lety v časopise JACS. Etická komise došla k závěru, že Zbořil manipulaci s daty inicioval. Chemik to od začátku odmítá. Právě tady se rektor postavil spíš na stranu vědce z RCPTM.

„Není k dispozici jednoznačný důkaz, jenž by spojil autorství iniciace úprav s osobou prof. Zbořila. V případě jakékoliv pochybnosti rozhodně musí platit princip presumpce neviny,“ vysvětlil Miller.

Zbořil předložil znalecký posudek, který podle něj dokazuje, že s daty manipuloval první autor práce Martin Heřmánek, u členů komise ale neuspěl. Chemik se nyní chce bránit soudní cestou.

„Komise vyvozovala nepodložené závěry a tím poškodila mé dobré jméno,“ tvrdí.

Podnět týkající se Zdeňka Trávníčka podali k etické komisi členové katedry anorganické chemie přírodovědecké fakulty, a to v době, kdy se dohadovali o rozdělení společného pracoviště na část, jež zůstane pod fakultou, a tu, která přejde pod RCPTM, tedy i nový ústav.

„Do procesu oddělování zasahoval takovým způsobem, že došlo k podání podnětu etické komisi. Ta konstatovala, že byl Etický kodex UP porušen hned třikrát,“ popsali tři členové katedry ve společném článku na webu Diskusní Žurnál.

Rektor vyzval vědce k omluvě, ten naopak začal podávat žaloby

Několik na sobě nezávislých zdrojů z UP potvrdilo, že rektor na základě usnesení komise vyzval Trávníčka, aby se svým kolegům omluvil. Ten tak dodnes neučinil.

„Pan rektor v této věci žádné oficiální písemné stanovisko nevydal,“ brání se vědec, který naopak podal na dvanáct členů katedry občanskoprávní žalobu.

„Veřejným šířením negativních nepodložených informací o mé osobě poškozovali má osobnostní práva,“ poznamenal.

Postoj rektora Millera zklamal i vedoucího katedry anorganické chemie Radovana Herchela, který je jedním ze žalovaných.

„Pan rektor nás sice seznámil s výsledkem šetření etické komise, řekl ale, že ze své funkce s tím nemůže nic dělat, že to bude konzultovat s děkanem. Jediné, co se potom stalo, bylo to, že pan děkan navrhl odvolání profesora Trávníčka z vědecké rady fakulty, což akademický senát schválil.“

Radek Zbořil krátce po kauze upravených dat pověřil řízením centra zástupce Michala Otyepku a vzal si tvůrčí volno. Odmítl však, že by tím reflektoval závěry etické komise, uvedl, že se chce věnovat přípravě velkých grantů.

Předseda etické komise čelil nařčení z neetického jednání

Zbořil s Trávníčkem se později snažili poukázat na neetické jednání předsedy etické komise. Upozornili rektora, že Indrák je spoluautorem článku, který podle nich v rozporu s Etickým kodexem UP vyšel v roce 2006 jako identický text ve třech různých časopisech. Podle Indráka s tím ale souhlasily redakční rady všech magazínů.

„Nešlo o odborný článek, ale léčebná doporučení ohledně transplantací kostní dřeně, která bylo potřeba rozšířit mezi co největší množství lékařů. Podílelo se na něm asi 15 autorů. Tímto způsobem se odborná doporučení šíří i mezinárodně,“ uvedl.

Miller podnět chemiků odmítl jako nedůvodný a Indráka se zastal, ovšem jen v interních mailech, ne veřejně, což lékaře zklamalo.

Plně se za svého předsedu naopak postavili ostatní členové etické komise. V prohlášení adresovaném nyní vedení UP a fakult napsali, že na každém z usnesení týkajících se citlivých univerzitních kauz se vždy stoprocentně shodli. Rezignaci respektovaného šéfa komise považují za závažnou, v práci ale chtějí pokračovat.

„Žádáme však rektora, aby důsledně uplatnil svou autoritu a aby nepřipustil, že z etického provinění nebudou fakticky vyvozovány žádné důsledky. V opačném případě by činnost komise ztrácela jakýkoli smysl a nešlo by o nic jiného než o plýtvání časem a o bezúčelné divadlo.“