Kontroverzní olomoucký věžák investoři posunuli, v ochranném pásmu zůstal

Skupina podnikatelů kolem byznysmena Richarda Morávka změnila v lokalitě nedaleko centra Olomouce výrazně své plány. Už příští rok zde začne za zhruba dvě miliardy korun rozšiřovat nákupní Galerii Šantovka, přístavba nese označení Galerie Šantovka 2.

Pokud by však kontroverzní výšková budova Šantovka Tower zůstala na původním pozemku u Šantovy ulice, tyčila by se těsně u nové části nákupního centra. Podnikatelé proto nyní s vysokým bytovým domem počítají na jiném pozemku – u Wittgensteinovy ulice, jenž jim rovněž patří. MF DNES to zjistila z podkladů z databáze EIA, které se primárně vztahují ke Galerii Šantovka 2.

Přesunutí budovy, v níž má být kolem osmdesáti bytů, potvrdil i jeden z Morávkových společníků Luděk Schmidt.

„Nové navržené umístění Šantovka Tower představuje naši snahu vyjít vstříc připomínkám o nalezení alternativní lokality,“ podotkl.

Věžák s dvaadvaceti patry totiž dlouhodobě čelí kritice kvůli místu, kde měl původně stát, protože to spadá do ochranného pásma městské památkové rezervace. Část Olomoučanů mimo jiné upozorňovala, že by Šantovka Tower svou výškou poničila historické panorama města.

Stále v pásmu, stále problém. Kritici názor nezměnili

Jenže ani nejnovější změna v tomto směru developerům nejspíš příliš nepomůže. Také nový pozemek pro Šantovka Tower totiž leží v ochranném pásmu, což lze dovodit i z map na oficiálním webu města. Věžák by se sice vzdálil historickému centru a stál až těsně u vnější hranice pásma, stále by se však nacházel fakticky uvnitř.

„Pořád je to problém. Stále platí, že je to příliš blízko historického jádra Olomouce. Kdyby Šantovka Tower měla být někde za nádražím, je to jiná věc. Z hlediska legislativy je jedno, jestli stojí o kus blíž, anebo dál. Tady jde stále o ochranné pásmo,“ prohlásil opoziční zastupitel z hnutí ProOlomouc, architekt Tomáš Pejpek.

První vizualizaci Šantovka Tower podnikatelé oficiálně zveřejnili v prosinci roku 2012. Už roky se jim i kvůli odporu kritiků nedaří získat stavební povolení. Schmidt teď naznačil, že architekti udělali změny i v samotných návrzích budovy.

„Získala nový, ještě nadčasovější design, který vizuálně naváže na budoucí objekt Galerie Šantovka 2,“ je přesvědčený Schmidt.

Jak konkrétně Šantovka Tower v aktuálních plánech vypadá či zda developeři stále počítají s původně udávanou výškou 75 metrů, není v tuto chvíli jasné. Na tento dotaz MF DNES mluvčí projektu Juraj Aláč neodpověděl, na nových vizualizacích se podle něj stále pracuje.

Bez odpovědi zůstaly i otázky, v jaké fázi je nyní příprava stavby věžáku a zda investor vidí jako překážku fakt, že i nové místo pro Šantovka Tower leží v ochranném pásmu.

Další stovka obchodů, divadlo i stěhování lodě

Na veřejnost se prozatím nedostaly ani vizualizace Galerie Šantovka 2. Přesto však o ní bylo v uplynulých dnech slyšet - minulý týden na zasedání olomouckého zastupitelstva, jež po dlouhé diskusi schválilo prodej městské parcely, kterou developeři pro rozšíření centra potřebují.

Někteří politici byli proti. Vadilo jim, že mají o přístavbě málo informací. Také upozorňovali, že by coby velká konkurence mohla zasáhnout drobné obchodníky v centru ještě citelněji než stávající Galerie Šantovka.

V té už dnes funguje na 200 obchodů. Uvnitř plánované přístavby jich na ploše přesahující 23 tisíc metrů čtverečních vznikne dalších sto. Přibude i divadelní sál pro pět set lidí a v podzemí a na střeše zaparkuje přes 570 aut. Dalších padesát míst bude u východu.

Se svou starší sestrou, která od roku 2013 na protějším břehu Mlýnského potoka přiláká ročně přes osm milionů zákazníků, bude nová nákupní galerie propojená. A to pasáží ve druhém patře, která se bude klenout jak nad potokem, tak přes tramvajovou trať.

Stěhování čeká i dětské hřiště s pirátskou lodí. Nově „zakotví“ na pozemku, kde developeři původně chtěli mít právě Šantovka Tower.

„Vznikne tady nové veřejné prostranství s parčíkem, jež plynule naváže na sousední projekt v bývalém areálu Sochorových kasáren,“ doplnil byznysmen Richard Morávek.