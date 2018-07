Olomouc čelí odbojným zahrádkářům, odmítají vystěhování z rušené kolonie

V čele rozezlených zahrádkářů, kteří hospodaří u řeky Moravy, stojí předseda výboru místní kolonie Petr Moravec.

„Je trestuhodné toto zničit. Chceme to zvrátit, napadnout z právního hlediska a prověřit i financování této etapy protipovodňových opatření,“ prohlašuje odhodlaně.

Trnem v oku jsou mu protipovodňové úpravy za stamiliony korun, s jejichž vybudováním počítá radnice i Povodí Moravy. Původně měla přijít na řadu v daleké budoucnosti až po zabezpečení centra města a také severu Olomouce.

Radnice však již dříve uvedla, že se objevila nečekaná možnost získat právě na čtvrtou etapu dotace. Peníze budou třeba mimo jiné na navýšení ochranné hráze čističky, snížení terénu až o dva metry či na nový zemní val. Za oběť tomu ovšem padne právě kolonie zahrádek jménem Morava na zhruba padesát metrů široké terase na pravém břehu řeky.

„Už při pětileté povodni je osada zaplavena vodou o hloubce jednoho metru, za stoleté vody hloubka dosahuje jednoho a půl metru. Navíc jde o vodu tekoucí v aktivní záplavové zóně. Rychlost proudu přesahuje jeden a půl metru za sekundu. Při dané hloubce zde tedy nelze brodit,“ vypočítává mluvčí radnice Michal Folta.

Město připraví 85 zahrad o velikosti zhruba 250 metrů čtverečních

Předseda výboru Moravec zdůrazňuje, že zahrádkáři neodmítají protipovodňová opatření jako taková.

„Ale vadí nám způsob jejich provedení. Jsme přesvědčení, že veškeré úpravy koryta je možné udělat na jeho levé straně,“ shrnuje.

Město plánovaná opatření obhajuje veřejným zájmem. Bagrům unikne pouze 25 zahrad, jež leží až za hrází.

„Uvědomujeme si ale význam zahrádkářské činnosti, proto chystáme novou kolonii v lokalitě Andělská vedle Kaprodromu. Zahrádkářům umožní pokračovat v jejich zájmech,“ říká náměstek primátora Aleš Jakubec.

Na Andělské na náklady města vznikne 85 zahrad rozdělených do šesti sektorů. Ty radnice oplotí, mezi zahradami povedou šest a osm metrů široké štěrkové cesty.

„Jednotlivé zahrady budou mít rozlohu zhruba 250 metrů čtverečních a je možné na nich postavit chatku o půdorysu pět krát pět metrů,“ doplňuje Folta.

Půda v nové kolonii je neúrodná, kritizují zahrádkáři

Moravec však nemá pro Andělskou jediné dobré slovo. „Vůbec nám nevyhovuje,“ konstatuje.

Navíc ne všichni pěstitelé se tady podle něj do hospodaření pustí. Především ti starší už znovu na jiném místě začínat nechtějí. Moravcovi také vadí, že nové zahrádky budou blízko železnice, a míní, že se tu pěstitelům nebude dařit.

„Je tam neúrodná půda, nejsou v ní dusičnany. Z více než 90 procent jde o navážku,“ tvrdí a odkazuje na rozbor půdy, jenž si zahrádkáři nechali vypracovat.

Městu také vytýká, že doposud na Andělské nezměnilo územní plán. Pokud by to tak zůstalo, má Moravec obavy z developerů, kteří by místo zahrádek mohli chtít v budoucnu prosadit stavby.

„A s takovou nejistotou město zahrady nabízí,“ vyčítá radnici Moravec.

Radnice ujišťuje, že přepsání územního plánu již chystá. „Nová kolonie je po majetkoprávní stránce připravená,“ podotýká mluvčí Folta.

Zájemci o nové zázemí se mohou písemně přihlásit na magistrátu do 20. srpna. Neznamená to ovšem, že by se hned měli na svých starých zahrádkách v kolonii Morava začít balit. Vedení města jejich přesun nyní plánuje v rozmezí podzimu roku 2019 a jara 2020.