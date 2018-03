Dopravní peklo kvůli přestavbě mostu začne v Olomouci ve druhé půli května

Stavební práce začnou už po Velikonocích, kdy od 3. dubna začnou dělníci rozšiřovat koryto řeky a postaví zhruba dvacet metrů od mostu lávku pro pěší a cyklisty. Tato fáze se však řidičů ještě nedotkne.

Od 21. května se ale na most „u Bristolu“ dostane jen hromadná doprava, policisté, záchranáři a hasiči. A od 28. června si už i oni budou muset zvykat na nové trasy. Potřebovat je budou až do září 2019, kdy by měl být nový most hotový.

„Autobusy MHD a vozidla integrovaného záchranného systému budou po uzavření mostu jezdit jeho předpolím mezi Pasteurovou a Sokolovskou ulicí,“ popisuje mluvčí magistrátu Michal Folta.

Kudy se bude prodírat záplava osobních aut, však ještě definitivně rozhodnuto není. Současné návrhy objízdných tras si radnice nechává pro sebe. Mluvčí argumentuje, že je město dostalo teprve minulý týden.

„Musí je projednat a schválit odpovědné orgány. Dokud se tak nestane, jde stále jen o návrhy, které nelze zveřejnit,“ uvádí Folta.

Povodí chystá informační schůzku i letáky do schránek

Už dříve přitom radnice informovala, na které ulice se spolehne, až bude most mimo hru.

„Husovou ulicí budou řidiči moci projet oproti dnešku pouze v jednom směru – od Žižkova náměstí k ulici Komenského. V již jednosměrné ulici Jiřího z Poděbrad se bude jezdit v opačném směru, a to pouze mezi ulicí Komenského a Žižkovým náměstím,“ vylíčil Folta loni v říjnu.

Okolí mostu by podle posledních informací mělo být průjezdné. „Dostali jsme příslib, že doprava v takzvaném předpolích mostu (jde zejména o křižovatky u Gorazdova náměstí a restaurace Bristol, pozn. red.) bude v maximálně možné míře zachována po celou dobu výstavby,“ popsal tento měsíc náměstek primátora Aleš Jakubec.

Čtyři roky stavby protipovodňové ochrany Stavba za 730 milionů korun navazuje na dokončené etapy I. a II. A. Jejím cílem je zvýšení kapacity koryta Moravy v centrální části Olomouce na úroveň 650 kubíků za sekundu, po jejím dokončením bude chráněno 20 tisíc obyvatel a majetek v hodnotě tří miliard. Dobu trvání stavby se podařilo zkrátit z původních 53 na 48 měsíců a úplnou uzávěru mostu Komenského z 20 na 15 měsíců.

„To výrazně ulehčí dopravní situaci například tím, že se řidiči dostanou z Letné do Komenského a Husovy ulice či ze Sokolovské do Pasteurovy,“ dodal.

Mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař slibuje, že se plán objížděk objeví na webu protipovodňových opatření Olomouce.

„Informace dostanou lidé z okolí také do poštovních schránek,“ říká Chmelař. Před úplným uzavřením mostu v Komenského ulici ještě Povodí Moravy plánuje v druhé polovině června informační schůzku s občany. Během čtrnácti dnů začne fungovat také speciální linka pro hlášení problémů spojených se stavbou.

Montovaný most město nasadí jen v případě nouze

Každopádně nikdo nepochybuje, že Olomouc čeká za cenu většího bezpečí před velkou vodou přetěžká zkouška. Bez mostu v Komenského ulici bude muset přežít patnáct měsíců, a tak si raději ve skladu Správy státních hmotných rezerv zamluvila montovaný most.

V případě nouze by spojil oba břehy na úrovni ulic Václava III. a Sokolovská. Byť se teprve ukáže, zda ho město vůbec bude potřebovat, magistrát už teď pro jistotu vyřizuje potřebná razítka.

„Zprovoznění provizorního mostu není jednoduché kvůli přivedení dopravy k němu. Proto nejprve vyhodnotíme situaci po zahájení stavby. V případě, kdy se nové přemostění ukáže jako nezbytné, tak ho postavíme,“ dodává Folta.

Po otevření nového mostu si přitom Olomouc na dlouho nevydechne. Spojnice břehů Moravy se bude bourat i o kus dál po proudu, na Masarykově třídě. I tady je třeba kvůli hrozbě záplav rozšířit koryto.

Bez tohoto mostu, po němž jezdí i tramvaje, se budou muset řidiči obejít od jara 2020. Bourat a stavět se ovšem bude po půlkách, MHD ho tak bude moci využívat pořád. Zásah do olomoucké dopravy by proto nemusel být tak výrazný.

Loni zveřejněné řešení dopravy při uzavření mostu: