Olomouc zkrátí dopravní krizi při přestavbě mostu, i tak potrvá přes rok

Změnu termínů dohodla radnice s Povodím Moravy na schůzce, kterou město iniciovalo. Kromě zkrácení délky uzavírky mostu na ní zástupci města zatlačili na vodohospodáře, aby dělníci ponechali okolí průjezdné motoristům.

„Dostali jsme příslib, že doprava v takzvaných předpolích mostu (jde zejména o křižovatky u Gorazdova náměstí a u restaurace Bristol, pozn. red.) bude v maximálně možné míře zachována po celou dobu výstavby,“ popsal náměstek olomouckého primátora Aleš Jakubec.

„To výrazně ulehčí dopravní situaci například tím, že se řidiči dostanou z Letné do Komenského a Husovy ulice či ze Sokolovské do Pasteurovy ulice,“ dodal.

Díky dohodě ohledně takzvaného předpolí navíc podle něj zůstává ve hře i možnost, že by radnice nechala s pomocí armády dočasně překlenout řeku Moravu provizorním mostem.

„Stále ale ještě řešíme to, do jaké míry by provizorní most pomohl dopravní situaci. Cesta k němu by totiž musela vést ulicemi, které nejsou na nápor aut stavěné,“ nastínil náměstek.

Stavební práce začnou v dubnu, demolice zatím termín nemá

Podrobný harmonogram prací na protipovodňových opatřeních i řešení dopravních potíží, které stavba vyvolá, představí lidem zástupci Povodí Moravy, radnice a stavební firmy na setkání 26. února v aule Pedagogické fakulty Univerzity Palackého.

„Do té doby bychom měli doladit veškeré detaily s výjimkou zmíněného provizorního přemostění Moravy,“ řekl Jakubec.

Stěžejní termín zahájení stavebních prací je ovšem podle něj jistý už nyní. Dělníci se do nich pustí 3. dubna, přičemž nejprve budou pracovat na inženýrských sítích, které přemístí ze stávajícího mostu na provizorní lávku pro pěší a cyklisty.

„Samotné bourání mostu by mělo začít, respektive se o to snažíme, v prázdninových měsících, kdy je provoz ve městě přeci jen o něco slabší,“ upřesnil náměstek.

Zda budou během prací jezdit tramvaje, dosud není jasné

Most v Komenského ulici není jediný, který čeká demolice. Kromě něj dělníci budou muset vybudovat novou spojku mezi břehy řeky Moravy v nedaleké Masarykově třídě. Tento most přijde na řadu až poté, co bude hotové nové přemostění v Komenského ulici.

Původní návrh počítá s tím, že stavební firma vybuduje most v Masarykově třídě po polovinách tak, že po něm bude moci jezdit po celou dobu městská hromadná doprava včetně tramvají.

„Existuje ovšem i druhá možnost, že budování mostu spojíme s opravou ulice 8. května, která se neobejde bez výluky tramvají,“ řekl Jakubec.

Takzvaná II. B etapa olomouckých protipovodňových opatření si klade za cíl navýšit kapacitu koryta řeky Moravy u centra města na 650 kubíků za vteřinu. Opatření by mělo ochránit přibližně 20 tisíc místních obyvatel. Investice, která oficiálně začala už loni v říjnu kácením stromů, si vyžádá zhruba 730 milionů korun.