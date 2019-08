Pára, kartáče či UV záření. Olomouc zvažuje boj s plevelem bez Roundupu

Část Olomoučanů proti používání kontroverzního herbicidu Roundup na popud bývalé zastupitelky Dominiky Kovaříkové podepsala petici, další odpůrci před několika týdny sepsali otevřený dopis pro radní, vedení Technických služeb a Výstaviště Flora, jež s Roundupem pracují.

Jde totiž o herbicid s účinnou látkou glyfosát, o němž část odborníku soudí, že je nebezpečný. Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny ho před časem označila za pravděpodobně karcinogenní.

Díky protestům je ovšem možné, že Roundup z olomouckých ulic alespoň částečně zmizí. Radnice nyní oznámila, že pro boj s plevelem hledá alternativu. Následovala by tak několik dalších měst v České republice, které již používání herbicidu omezily, jde například o Brno či České Budějovice, šetrnější způsob likvidace plevele pak hledají také v Hradci Králové.

„Věříme, že něco takového je možné i v Olomouci,“ podotkla již dříve jedna z autorek otevřeného dopisu Barbora Čermáková.

Prvním krokem je analýza a vyčíslení nákladů

V krajském městě je prvním krokem analýza, v níž mají magistrátní úředníci ve spolupráci s Florou a technickými službami vyčíslit, kolik by taková změna stála. Hotová by měla být nejpozději do konce listopadu. Zpracování analýzy dostali úředníci za úkol od radních, kteří používání glyfosátů na veřejných plochách řešili na svém posledním jednání.

„Dosud není na českém trhu jiná stejně účinná látka, která by spolehlivě odstranila nežádoucí plevel, aniž by zatížila životní prostředí. Přesto je nutné hledat jiná alternativní řešení,“ uvedl náměstek primátora Otakar Bačák z hnutí spOLečně.

Primátor Miroslav Žbánek (ANO) ovšem upozorňuje, že alternativa k Roundupu může městskou kasu minimálně ze začátku něco stát.

„Pokud přistoupíme k omezení používání těchto prostředků, bude nutné posílit technické vybavení firem, které se o zeleň starají,“ naznačil.

V případě Výstaviště Flora a technických služeb by to například znamenalo nákup horkovodních přístrojů, které hubí plevel párou, či jiných mechanických zařízení.

Flora by měla koupit nové čisticí stroje nejpozději příští rok

Možnost, že kvůli omezení Roundupu bude potřeba zainvestovat do nového technického vybavení nebo kvůli hubení plevele najmout více lidí, zmiňují také odpůrci glyfosátů.

„Ale je rozhodně nutné i v Olomouci debatu o omezení tohoto nebezpečného karcinogenu otevřít a začít v zájmu všech pracovat na změně,“ uvedla Čermáková za autory otevřeného dopisu.

V reakci na něj o herbicidu před nedávnem jednala také dozorčí rada Výstaviště Flora. Její předseda Stanislav Flek z hnutí spOLečně je přesvědčený, že se používání Roundupu ve městě musí omezit.

Také on má, stejně jako Kovaříková, informace, že se Roundup v Olomouci aplikuje i během dne. Dozorčí rada proto dala vedení Flory za úkol otestovat stroje, jež chodníky a záhony zbavují plevele například pomocí páry, speciálních kartáčů či UV záření.

„Mám představu, že nejpozději příští rok bychom nějaké koupili na další sezonu,“ uvedl již dříve Flek.