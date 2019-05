Poštu přepadl zadlužený recidivista, maskovací plnovous hned oholil

Pátrání po dvaačtyřicetiletém muži z Olomoucka, kterého už soud poslal do vazby, nebylo podle policistů jednoduché.

„Muž se na loupež důkladně připravil. Zhruba dva týdny před činem si přišel místo důkladně prohlédnout pod záminkou využití služeb pošty. Také výrazně změnil svou vizáž, když si nechal narůst vousy a delší vlasy, a nachystal si oblečení speciálně použité jen při přepadení. Po něm ho okamžitě vyhodil a také se ostříhal a oholil,“ nastínil šéf olomoucké policie Jiří Musil.

Lupič přišel zamaskovaný na poštu ve Foerstrově ulici v úterý 30. dubna krátce před polednem a strávil tam jen necelé dvě minuty. Obsluze si řekl o peníze a pohrozil, že pokud je nedostane, dojde na násilí. Současně naznačil, že má u sebe pistoli. Vynutil si tak několik tisíc korun.

Policie následně v rámci pátrání požádala prostřednictvím médií o pomoc i veřejnost a zveřejnila záznamy z bezpečnostních kamer. Informace získané od lidí jí ale nakonec nepomohly, klíčovým se ukázal být tip od informátora. Ani nalezení muže ovšem nebylo jednoduché.

„Muž se skrýval před exekutory a lidmi, kterým dlužil peníze. Nebydlel proto na úředně udané adrese, neměl na sebe zaregistrovány například služby mobilního operátora a nechodil do žádné oficiální práce,“ shrnul kriminalista Tomáš Hrubý.

Po prověření několika získaných adres se nakonec policistům podařilo určit dům v okrajové části Olomouce, kde muž přebýval, a následně ho tam v úterý, tedy týden po loupeži, překvapili a zatkli. Uloupené peníze u něj už nenašli, protože je hned po přepadení použil na splacení části dluhů.

„Ukázalo se také, že ve skutečnosti žádnou zbraň neměl a pouze to předstíral. Na základě předložených důkazů se poté přiznal a dalo by se říct, že spolupracoval. Jeho motivem byla špatná finanční situace a dluhy, do kterých se ovšem dostal svým způsobem života. Má za sebou kriminální minulost majetkového i násilného charakteru,“ doplnil Musil.

Muži nyní hrozí za trestný čin loupeže až deset let vězení, přitížit mu případně ještě může, pokud bude mít obsluha pošty trvalé psychické následky.