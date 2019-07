Mladík brutálně napadl roční dítě, je obviněný z pokusu o vraždu

Těžko pochopitelný útok se odehrál loni 24. listopadu odpoledne. Policie ale o případu informovala až nyní, kdy zahájila trestní stíhání třiadvacetiletého mladíka.

„Obviněný hlídal dvě nezletilé děti a jedno z nich fyzicky napadl. Útok byl natolik brutální, že dítě utrpělo vážné poranění hlavy, muselo být hospitalizováno a přežilo jen díky vysoce specializované odborné lékařské pomoci,“ uvedl krajský policejní mluvčí Libor Hejtman.

Kriminalisté důkladně prověřovali, co přesně se stalo a nechali si vypracovat i několik znaleckých posudků. Na základě svých zjištění pak mladíka obvinili z pokusu o vraždu. Jaký byl motiv útoku, stále zjišťují.

Zatím také není jasné, jestli byl mladík s poškozeným dítětem v příbuzenském vztahu, policisté tuto informaci odmítli sdělit.

„Obviněnému, který doposud nebyl trestně stíhaný, hrozí v případě odsouzení patnáct až dvacet let vězení, případně výjimečný trest,“ doplnil Hejtman. Mladíka poslal soud do vazby.

V kraji je to na konci července už druhé obvinění z pokusu o vraždu. Kvůli stejnému trestnému činu stíhají kriminalisté shodou okolností i dalšího třiadvacetiletého mladíka, tentokrát z Přerovska.

Ten se podle policie v Trnávce, místní části Lipníku nad Bečvou, zřejmě pohádal v bytě se svým spolubydlícím a zaútočil na něj nožem. Vážně zraněný muž musel být poté převezen do nemocnice. Dosud netrestanému násilníkovi hrozí deset až osmnáct let vězení, i jeho soud poslal do vazby.