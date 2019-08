Reklama zoo i divadla na stadionech končí, Olomouc kluby podpoří přímo

„My jsme se dohodli, že nebudeme nic skrývat přes nějakou reklamu městských příspěvkovek. Chceme standardní partnerskou smlouvu. Po volbách jsme deklarovali snahu o partnerství s úspěšnými kluby,“ vysvětlil primátorMiroslav Žbánek (ANO).

Připouští, že povinné befely do zoo či knihovny tím končí. „Minulá praxe je zrušena, ale nevylučuji, že součástí marketingových smluv nebude propagace některých příspěvkových organizací. Nepočítáme ale s tím, že by to oni sami nakupovali,“ dodává.

Systém nákupu reklamy skrze příspěvkové organizace již dříve popsala MF DNES. Předchozí vedení radnice se jeho prostřednictvím snažilo obejít nařízení Evropské unie o maximální možné podpoře sportovních klubů ze strany veřejného sektoru. Takzvaná podpora „de minimis“ stanovuje maximální možnou míru finančních příspěvků pro vrcholový sport.

Například v roce 2017 si tak u HC Olomouc zaplatily reklamu zoo, městská knihovna a Moravské divadlo dohromady za 1,1 milionu korun, přičemž samo město poslalo dalších 1,5 milionu jako dotaci na provoz.

Loni se přidala ještě Moravská filharmonie a celkem tak příspěvkové organizace zaplatily klubu 1,8 milionu. Za dalších 750 tisíc pak ještě nakoupilo reklamu přímo město Olomouc. Další milionovou reklamu nakoupil u hokejistů Olomoucký kraj.

V případě hokeje je navíc třeba dodat, že radnice několik let platila klubu za vyvěšení reklamy na svém vlastním stadionu, který za symbolickou tisícikorunu ročně hokejistům pronajímá.

Podobná praxe fungovala i v případě fotbalové Sigmy. Na Andrově stadionu si třeba loni město a jeho příspěvkové organizace objednaly reklamu za bezmála 2,7 milionu korun.

Opozice: Oproti moderní propagaci je to neefektivní a dražší

Opoziční hnutí ProOlomouc minulou praxi ostře kritizovalo. Spokojeno však není ani se současnou podobou.

„Z mého pohledu to není příliš velký rozdíl. Dříve to bylo ještě problematičtější a peníze se posílaly ještě větší oklikou. Stále ale hovoříme o málo funkčních marketingových smlouvách,“ uvedl pro MF DNES lídr ProOlomouc Tomáš Pejpek.

Podle marketingového konzultanta hnutí ProOlomouc Radima Karlacha je reklama formou nákupu míst pro loga na dresech neúčinná.

„Reklamní aktivity spočívající téměř výhradně v prezentaci městského loga nejsou absolutně adekvátní současným požadavkům na propagaci předností města. Olomouc potřebuje systematický marketing, využívající obrovskou sílu médií, internetu, sociálních sítí a online reklamy,“ říká.

„Přitom lze tyto aktivity, které jsou mnohem efektivnější než pasivní vizitka v podobě loga na dresu či mantinelu, pořídit za mnohem nižší částku,“ dodává Karlach.

Podle Pejpka je třeba také říct, že část veřejné podpory pro sportovní kluby probíhá i méně viditelným způsobem.

„Velká míra podpory je skryta v nákupu Androva stadionu, město na sebe bere provoz, ty peníze přitékají různými způsoby a neproběhla zásadní diskuse nad tím, jak tyto kluby sponzorovat,“ upozorňuje Pejpek.

Je to politika s dávkou altruismu, hájí podporu primátor

Primátor tvrdí, že s ním nikdo z opozice o problému nediskutoval. „Je to velmi zkreslený, laický a nezodpovědný pohled kolegů, je to politická propaganda,“ reagoval Žbánek na kritiku opozice.

Koalice podle něj připravuje nový ucelený systém podpory profesionálních sportovních klubů.

„Toto partnerství se sportovními kluby se sjednotí do jednotné koncepce. My se snažíme, aby podpora sportovním klubům byla ucelený produkt,“ reagoval primátor na otázku, zda jde tedy o nákup reklamy, či podporu sportovních klubů.

„Je to politika s dávkou altruismu a patriotismu,“ hodnotí kroky radnice.

Konkrétní podobu nové koncepce má na starost náměstkyně Markéta Záleská (ODS). MF DNES se ji od minulé středy snažila opakovaně kontaktovat, na hovory ani SMS zprávy s žádostí o reakci však nereagovala, ač podle své asistentky byla v práci.