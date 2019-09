Lidé sobě. Parčík u řeky si obyvatelé Olomouce sami navrhli i postavili

Prvotní impuls vzešel od spolku Naše Řepčínsko, jenž využil možnosti získat třísettisícovou dotaci od Nadace Via, která podporuje komunitní život a projekty, v nichž lidé sami vylepšují místa či památky ve svém okolí.

„Náročnou podmínkou ke splnění bylo mít příslušný pozemek, na kterém se vše uskuteční. Naštěstí nám město vyšlo vstříc a na deset let nám ho pronajalo. Díky tomu jsme nakonec uspěli a peníze získali,“ nastínil Michael Mencl, člen spolku a vedoucí celého projektu nazvaného Sejdeme se u vody.

Poté spolek uspořádal veřejnou debatu, kde zazněly návrhy lidí. „Byla tam i zahradní architektka, která na základě toho vypracovala dva návrhy. Ty lidé prodiskutovali na druhém projednávání a z něj vzešla finální podoba. Prioritou bylo zachování rekreačního prostoru, který bude sloužit lidem,“ shrnul Mencl.

Ten je sice jedním z místních, byl dokonce řadu let předsedou komise městské části, přesto podle svých slov čelil on i celá myšlenka hlavně zpočátku nedůvěře. Záhy po představení plánů se k němu začaly dostávat různé fámy a spekulace o úmyslech spolku, třeba že cílem je provoz občerstvení, na němž bude vydělávat.

„Spousta místních byla dlouho přesvědčená, že je za tím nějaký náš vlastní zájem a zabralo hodně času je přesvědčit, že je opravdu jen čistě na nich, co tam vznikne. Ještě i po prvním veřejném projednání a hlasování za mnou pak přišlo pár lidí a ptali se, co tam tedy vlastně uděláme. A já jim vysvětloval, že přece to, co se právě odhlasovalo,“ vzpomíná vedoucí projektu.

Poněkud paradoxně podle něj pomohla přítomnost lidí odjinud, konkrétně zástupců nadace, kteří na celý projekt dohlíželi a zpočátku působili v roli prostředníků i nezávislé strany garantující dodržení slibů ohledně podoby prostranství u Mlýnského potoka.

Kostru popelnicového stání rozřezal odpůrce motorovou pilou

Poté následovalo několik větších i menších veřejných brigád, na které místní dobrovolníci především ze čtvrtí Řepčín a Hejčín, ale například i z Lazců, budovali jednotlivé části parku. Té největší, jejíž součástí bylo sázení a adopce stromů, se zúčastnilo na pět desítek lidí včetně celých rodin. Celkem tu lidé odpracovali přes tisíc hodin.

Ani to ale nebylo bez problémů a došlo i ke sporu. „Když jsme začali budovat ohrádku na popelnicové stání, tak její kostru další noc jeden soused v opilosti rozřezal motorovou pilou,“ popsal Mencl.

„Takže jsme pak museli začít znovu a nakonec i na jiném místě. Vyřešili jsme to ale bez policie, došlo k dohodě o posunutí toho stání a dotyčný si odpracoval jednu brigádu,“ dodal.

Výsledek dvouleté práce lidí bude slavnostně představen od patnácti hodin, součástí akce bude mimo jiné i promítání časosběrného dokumentu o celé akci vytvořeného studenty Univerzity Palackého.