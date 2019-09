Je to chyba, kritizuje exministr Staněk přímé jmenování šéfa Muzea umění

Podle Antonína Staňka jsou kroky Lubomíra Zaorálka vážnou chybou. „Ředitel jmenovaný mimo výběrové řízení bude vždy zpochybňován. V případě Muzea umění Olomouc pro to nebyl žádný smysluplný důvod ani opora,“ zveřejnil exministr na svém twitterovém účtu.

Ještě ostřeji se pak do svého nástupce v resortu pustil na svém facebookovém profilu.

„Rozumím kolegovi Zaorálkovi, že se všemožně chce zalíbit kulturní obci a zřejmě na to dostal od pražských liberálů jasné ‚noty‘: zamést trestní oznámení pod koberec. Je to svým způsobem logické politické gesto. Z hlediska dlouhodobé strategie však cesta do pekel,“ napsal mimo jiné.

„V situaci, kdy došlo opakovaně k porušení zákona o zadávání veřejných zakázek, což potvrdily kontroly ministerstva kultury, je důvěra v projekt výstavby Středoevropského fóra za víc než půl miliardy korun z veřejných rozpočtů podlomená a nebude nikdy obnovena, pokud nebude vyhlášena veřejná architektonická soutěž. Dlužíme to celé, nejen olomoucké veřejnosti,“ uvedl dále.

„Seznámit se do hloubky s právními detaily kauzy se ministr nemohl za pár dní. A už vůbec ne vše prodiskutovat s odbornou veřejností a právníky, což však měl,“ dodal Staněk.

Ten v dubnu odvolal ředitele MUO Michala Soukupa a zdůvodnil to údajným selhání při přípravě a řízení SEFO.

Podle něj došlo mimo jiné k předraženým nákupům pozemků a v dokumentech k projektu byly nesrovnalosti. Na Soukupa i na jeho předchůdce ve funkci Pavla Zatloukala také podal trestní oznámení. Ti jakékoliv pochybení odmítli.

Nový ministr kultury Zaorálek ovšem v pátek během návštěvy Olomouce k dění v MUO řekl, že po analýze situace je přesvědčen, že k žádnému porušení zákona nedošlo, a oběma mužům se za trestní oznámení a způsobenou újmu omluvil.

Současně oznámil, že zruší výběrové řízení na post ředitele a jmenuje jím Ondřeje Zatloukala. Soukup pak v muzeu zůstane jako jeho zástupce. Na této staronové dvojici v čele muzea pak bude rozhodnutí o podobě SEFO, ministerstvo už totiž nebude trvat na architektonické soutěži, kterou Staněk požadoval. V úvahu připadá návrh architekta Jana Šépky nebo velká rekonstrukce a přestavba armádou opuštěných rozlehlých Hanáckých kasáren.