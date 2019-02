Audit ministra kultury v olomouckém muzeu může rozkývat židli ředitele

Michal Soukup a Muzeum umění Historik umění Michal Soukup se narodil 5. února 1959 v Olomouci a je absolventem zdejší Univerzity Palackého. S prvním ředitelem Muzea umění profesorem Pavlem Zatloukalem spolupracoval od poloviny osmdesátých let, kdy jako správce a kurátor nastoupil do Galerie výtvarného umění, jež tehdy spadala pod Vlastivědné muzeum. Po jejím osamostatnění byl od roku 1990 Zatloukalovým zástupcem, od 1. dubna 2013 stojí v čele Muzea umění Olomouc. To má rozpočet kolem 70 až 80 milionů korun, více než stovku zaměstnanců a každý rok uspořádá přes čtyřicet výstav. Muzeum navštíví každoročně 150 až 200 tisíc lidí.